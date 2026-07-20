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委內瑞拉雙強震後25天 增至5208人罹難

中央社／ 卡拉卡斯19日綜合外電報導
委內瑞拉拉瓜伊拉居民尤莉馬爾．托雷斯（左）與其他家族成員15日坐在女兒的遺體旁，這具遺體是他們自己從因地震倒塌的建築物廢墟中搜尋找到的。 美聯社
委內瑞拉拉瓜伊拉居民尤莉馬爾．托雷斯（左）與其他家族成員15日坐在女兒的遺體旁，這具遺體是他們自己從因地震倒塌的建築物廢墟中搜尋找到的。 美聯社

委內瑞拉6月24日在一分鐘內發生兩起強烈地震，至今已過了25天。根據官方今天公布的最新統計，死亡人數增至5208人，較昨天增加89人。

法新社報導，委內瑞拉國會議長羅德里格斯（JorgeRodriguez）表示，受傷人數維持在1萬6740人，沒有變動。

在重災區拉圭拉州（La Guaira），救援人員持續從數十座倒塌建築的瓦礫堆中尋獲罹難者遺體。

委內瑞拉當局並未公布估計的失聯人數。

在拉圭拉州，近2萬名無家可歸的民眾擠在體育場、市民廣場及街頭臨時設置的營地。

根據官方數據，超過850棟建築物因為這次地震受損，190棟建築全倒。

強震 地震 委內瑞拉

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