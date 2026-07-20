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2026法恩堡航展將開幕 聚焦無人機、戰鬥機與主權

中央社／ 法恩堡19日綜合外電報導

英國法恩堡航展（Farnborough Airshow）明天將開幕，預料主題將聚焦於未來的歐洲戰鬥機、無人機競賽，以及各國在面對華府難以預測的政策變化，紛追求軍事主權自主。

法恩堡航展每兩年舉行一次，與位於巴黎近郊的勒布爾熱（Le Bourget）航展輪流舉辦。

國際顧問公司AlixPartners專家法布瑞（PascalFabre）接受法新社訪問時表示：「隨著烏克蘭戰爭進展、川普（Donald Trump）主政，歐洲對國家主權與軍備有關議題，明顯地在加快腳步。」

●國防產業展覽比率提高

法恩堡航展主辦單位總經理羅傑斯（GarethRogers）指出，過去國防產業約占展覽項目的40%，但今年國防與民航產業各占比50%。

烏克蘭無人機最近深入俄羅斯，精準打擊煉油廠及軍事設施，它在這次航展中必成焦點，主辦單位特別安排更大展覽空間給烏克蘭的廠商，他們也會是「各方爭取合作的對象」。

●第六代戰鬥機

隨法國、德國和西班牙攜手研發的第六代戰機「未來空戰系統」（SCAF）計畫告吹後，法恩堡航展的目光都轉向英國、義大利與日本主導開發的「全球作戰空中計畫 」（GCAP）。

GCAP第六代匿蹤戰鬥機聯合開發計畫，結合3國頂尖航太技術，共同分攤龐大研發成本，目標在2035年正式服役，用以取代現役的「颱風」戰鬥機（Eurofighter Typhoon）與F-2戰鬥機。

另外，今年的法恩堡航展也會見證到波音的強勢回歸，波音正努力揮別近年受重創的陰霾。

●作戰無人機

波音將展示旗下作戰無人機MQ-28「幽靈蝙蝠」（Ghost Bat），這款無人機被視為將與第六代有人戰鬥機共同執行任務。

無人機系統在現代戰爭中扮演日益吃重的角色，也徹底改變了烏克蘭的前線戰術局勢。

法新社報導，德國萊茵金屬集團（Rheinmetall）已與波音簽署合作協議，要將波音MQ-28納入未來德國空軍的戰力規劃。

MQ-28無人機由波音旗下澳洲分公司與澳洲皇家空軍攜手研發，預計到2029年能交付德國。

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