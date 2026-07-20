伊波拉防疫 加拿大禁3周內到過剛果外籍人士入境

加拿大政府今天表示，作為因應伊波拉疫情的暫時性入出境管制措施一環，將禁止過去21天有造訪民主剛果（DR Congo）紀錄的外籍人士入境。

路透社報導，然而這項禁令牴觸世界衛生組織（WHO）建議。雖然民主剛果當地現正苦於遏止這波伊波拉疫情大爆發，但世衛仍反對向當地祭出旅遊或貿易限制，因為旅禁會造成當地被汙名化，也不利疫情控制。

世衛上月發布聲明時稱「從受衝擊地區與非洲社群來的人面臨不公平猜疑。伊波拉的散播並不取決於國籍和種族」，強調民主剛果這波伊波拉疫情向國際擴散的可能性很低。

伊波拉病毒主要的傳播途徑是直接接觸感染者的體液。截至7月15日，民主剛果已通報超過2100起病毒確診案例，包括828死。

加拿大公共衛生署（PHAC）今天表示，限制過去21天曾到過當地的外籍人士入境，可降低加拿大境內的公共衛生風險。

加國公共衛生署在聲明中說，這項新的限制措施將從美東時間7月20日晚間11時59分（台灣時間7月21日中午11時59分）生效。加拿大先前已暫緩受理來自民主剛果、烏干達與南蘇丹等地居民的移民文件，然而南蘇丹並無伊波拉確診例通報，烏干達從上月起便無新增病例。

加拿大公共衛生署發言人強生（Mark Johnson）在一封電郵裡坦承，疫情對加國民眾的風險偏低，但若不遵守新限制措施，當事人恐吃上高達15萬加幣（約新台幣347萬）罰款，而若是企業則恐挨罰達150萬加幣。