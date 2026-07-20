美籍駐台記者讚「台灣重現亞洲四小龍氣勢」！揭美台重大轉變

美國線上媒體「連線中國」（The Wire China）19日刊登資深美籍駐台記者何貴森（Chris Horton）文章，以「台灣重現四小龍氣勢」為題指出，在美國對台灣科技產品需求帶動下，台灣2026年第一季經濟成長近15%。隨著全球擴大AI布局，美台經貿關係也出現重大轉變，美國從台灣進口的商品金額已超過中國大陸，反映台灣過去十年逐步降低對中依賴，並將發展重心轉向美國。

不過這篇文章說，美台經濟整合仍有挑戰。台灣是美國前十大貿易夥伴中，唯一尚未與美國建立避免雙重課稅協定的主要經濟體。此外，台灣若要長期承接AI與半導體成長紅利，仍須解決能源、電網、水資源與人口問題。美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）認為，台灣政府應推動長期電網投資，面對少子化與超高齡社會，也需要更開放的移民政策與生育誘因。

何貴森指出，台灣人口僅2340萬，2026年前5個月卻向美國出口1161億美元商品與服務；擁有14億人口、經濟規模為台灣21倍的中國，連同香港對美出口也僅1055億美元。上次出現這種情況是在1992年，當時中國經濟規模僅約為台灣的2倍。

美國也已取代中國成為台灣最大貿易夥伴。2016年台美貿易額僅850億美元，不到當年兩岸貿易額1800億美元的一半，如今的轉變在不久前仍難以想像。

一名不具名的美國資深外交官指出，過去美台主要建立在對中國的共同安全疑慮，如今經濟與科技合作成為拉近雙方的新動力。台灣10年間從美國第10大貿易夥伴躍升至第4名；美國也成為台灣最大投資目的地，美企則是最大外資來源。

這名外交官表示，台灣是美國在AI領域最重要的國際夥伴，幾乎所有硬體都由台灣企業製造，並有能力大規模取代中國製無人機零組件。雙方也正將合作擴大至量子運算、機器人與關鍵礦物回收。

蘋果、微軟、亞馬遜網路服務、Google、甲骨文與Meta等美國科技巨擘，2026年投入AI基礎設施的資金合計達7500億至1兆美元。這波投資海嘯帶動台灣AI出口、投資、股市與消費同步成長，使第一季經濟年增14.6%，重現1990年代中期「亞洲四小龍」時期的強勁表現；10年前，台灣全年經濟成長率還不到2%。

何貴森形容，台灣經濟這場驚人的命運逆轉，主要源自AI產業爆發及台積電崛起。美台商會會長韓儒伯表示，台積電已成為全球科技產業不可或缺的企業，台灣則位居美中科技競爭的關鍵位置，半導體業更是全球加速導入AI的核心。

台積電也是美國最大外資。7月16日，台積電宣布加碼投資亞利桑那州廠區1000億美元，使對美投資規模增至2650億美元；2026年資本支出更將達620億美元，相當於台灣年度國防預算的2倍。何貴森形容，台積電對台灣經濟與戰略安全的重要性，怎麼強調都不為過。

文章寫道，儘管5月川習會後，美國總統川普稱台灣是談判籌碼，所有跡象仍顯示，美台經濟、政治與安全關係在可預見的未來將持續深化。

15年前，台灣逾80%的對外投資流向中國，如今已不到1%；美國科技企業則持續擴大在台投資，台灣企業也積極赴美布局。近年已有逾12個美國州級貿易與投資辦事處在台北成立，各州競相爭取半導體與先進製造業投資，台灣也計畫在亞利桑那州增設經濟文化辦事處。

由前Google執行長施密特創辦的華府智庫「特殊競爭研究計畫」研究員李芊（Channing Lee）指出，美台雖無正式外交關係，地方政府、企業與大學之間的合作反而更能跳脫中央政治限制，自然發展。

她表示，地方層級交流可深化經濟整合、共同利益與人員往來，間接強化美國在台灣的安全利益。當美國各州愈來愈依賴台灣投資與供應鏈，任何中斷造成的政治與經濟代價也會升高，使原本的戰略利益轉化為具體且互惠的經濟現實。台灣可藉此擴大在美商機與政治能見度，美國則能重建科技與製造業基礎。

不過，美台經濟整合仍有障礙。雙邊企業跨境投資所得可能同時在台美兩地被課稅。若計入股利匯回的預扣稅，台灣企業在美獲利的實質稅率最高可達51%，對準備首次赴美發展的中小企業尤其不利。