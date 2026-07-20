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蓋亞那老舊渡輪在外海翻覆 66人失蹤搜救中

中央社／ 蓋亞那首都喬治城19日綜合外電報導

一艘載有133人的老舊渡輪18日深夜在南美國家蓋亞那外海翻覆，數十人疑似罹難。當局指出，釀禍原因可能包括大浪撞擊、乘客名單不準確及船員涉毒等因素。

綜合路透社與法新社報導，這艘名為MV Barima的渡輪18日下午自蓋亞那首都喬治城（Georgetown）出發，預定前往位於內陸產油區艾瑟奎波（Essequibo）的港口城鎮波特凱圖馬（Port Kaituma）。渡輪啟航約8小時後，航管部門於18日晚間11時左右收到求救訊號，隨即展開搜救行動。

當局表示，渡輪是在距離岸邊約11公里處的外海翻覆。

蓋亞那公共工程部長艾傑希爾（Juan Edghill）稍早在臉書（Facebook）發文稱，初步跡象顯示，這艘渡輪可能是遭到大浪撞擊後翻覆。

「搜救工作正持續推進。截至目前已有67人獲救，其中包括15名兒童。」

19日晚間，艾傑希爾表示，船長及至少1名船員被驗出大麻陽性反應。

此外，有多名獲救者並不在乘客名單上，顯示名單資訊有誤，因此當局也難以確定失蹤人數。

蓋亞那總理菲力普斯（Mark Phillips）發布聲明稱，獲救者包括41名男子、11名女子、6名男孩及9名女孩。

聲明還指，這艘船通報裝載重達286噸的貨物，超過284噸的乘載容量；船上配備250件救生衣、2艘救生艇及6艘充氣式救生筏；事發時渡輪載有116名乘客及17名船員。

當局已聯絡獲救者家屬，以及所有登記乘客和船員的親屬。船長及1名船員也在獲救者之列，兩人已返回事發水域協助搜救行動。

當局目前將剩餘的66人列為失蹤，尚未宣布他們罹難。

一名18歲獲救者吉特森（Wayne Kitson）表示，悲劇發生之際，船上的乘客正在睡覺。他說，自己在水中待了6個小時後才獲救，只有手臂、腿部及頸部受到輕傷，但他擔心同船的妻子和女兒已經不幸罹難。

船隻追蹤網站VesselFinder的資料顯示，這艘渡輪建造於1939年。

蓋亞那

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