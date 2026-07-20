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約旦成伊朗攻擊箭靶 駐美軍基地頻遇襲

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

伊朗近來加強對駐約旦美軍發動飛彈與無人機攻擊。現任與前任官員認為，德黑蘭當局之所以這麼做，一來是為了造成美方傷亡，二來是為了嚇阻美方升高與伊朗的對抗。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，伊朗週末對約旦境內的穆瓦法克薩爾提空軍基地（Muwaffaq Salti Air Base）發動的飛彈攻擊，兩名美軍士兵確定殉職，另1名士兵推定死亡，這是美伊兩國自4月達成、如今已瓦解的停火協議以來，美方人員首度死於敵方攻擊。

然而，這並非伊朗首次對駐約旦美軍發動攻擊：他們上週打擊了同樣駐有美軍的費瑟國王空軍基地（King Faisal Air Base），還對另一處空軍基地進行攻擊，造成數架美軍黑鷹直升機（Black Hawk）受損。

伊朗打的算盤是，讓約旦成為衝突熱點，除了可以懲罰這個阿拉伯國家與美國合作，也激化美國國內對戰爭的爭論。

負責美軍中東行動的美軍中央司令部（U.S. CentralCommand）發言人，婉拒對伊朗攻擊造成的戰損評估發表評論。

美軍部署地點其實是對外保密的，但約旦和以色列被視為是美國軍力資產的主要駐紮國。

而就在美伊衝突即將滿5個月之際，約旦在美國軍事行動的樞紐地位日趨明顯，成為伊朗箭靶的次數也日增。

前駐約旦高階美國外交官員、現任中東研究所（Middle East Institute）研究員艾爾（Alan Eyre）表示：「部分原因是地理因素。部分則是因為在經濟高度依賴華府之下，約旦願意在戰略及區域目標上全面配合美國。」

艾爾補充：「在伊朗決定報復駐區美軍基地前，這確實是一項低風險、有效的策略。」

約旦沒有石油可供出口，是美國經濟與軍事援助的主要受惠者。據美國國會研究處（CongressionalResearch Service）資料，雙方2022年簽署的7年協議，保證約旦每年獲得14.5億美元經濟及軍事援助。

多年來，約旦刻意淡化與美方的軍事、情報合作。在美國與極端組織「伊斯蘭國」（IS）作戰時，自約旦基地出擊的美軍戰機從不公開其起飛地點。

但如今約旦的角色已過於突出，難以掩飾。約旦之所以成為美軍極具吸引力的駐紮地，一方面是因為它是阿拉伯世界中，對美軍開放使用其基地程度最高的國家之一；另一方面，相較於科威特、巴林等波斯灣國家，約旦距離伊朗相對較遠，受到伊朗直接火力的威脅也稍微較小。

然而，約旦的軍力有限已讓自身處於劣勢。以色列遇到伊朗飛彈威脅時，國防部長卡茲（Israel Katz）可以揚言將以「全面火力」回擊；但約旦在兵力規模有限之下，並無法發出類似威脅。

結果就是，伊朗目前集中攻擊約旦境內美軍基地，而非同樣駐有美軍的以色列。

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