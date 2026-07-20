快訊

坐實紐時爆料？川普鬆口「卡達贈空軍一號將停飛」 原因曝光

台積電收高30元不敵大盤探底 台股收跌221點

陳意涵北影失常掀議！ 知情人士爆：後台曾小酌

聽新聞
0:00 / 0:00

盧比歐赴菲出席東協會議 願與中俄外長會晤

中央社／ 美國安德魯聯合基地19日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，本週赴菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，願意與中國外交部長王毅及俄羅斯外交部長拉夫羅夫會晤。

法新社報導，此時正值美國尋求抗衡中國日益擴大的區域影響力，美國總統川普日前在黃金時段演說談選舉安全時，指控北京干預2020年大選。

當被詢及是否安排與王毅或拉夫羅夫（SergeiLavrov）舉行會談，盧比歐告訴記者，「我們對此抱持開放態度」。

他接著表示：「我不會在記者會上告訴各位，我們將在這類會談中討論哪些議題，那些都是敏感事項。」

盧比歐去年曾在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行的東協會議場邊與王毅會面，兩人也在今年春天川普訪問北京後通過電話。

這是盧比歐就任國務卿後首次訪問菲律賓，此行正值美伊衝突再度升溫，區域盟友因此面臨經濟壓力。

盧比歐說，東協是「美國與印太接觸的主要管道」，他還說，此行除將出席東協相關會議外，也將與印度、日本、澳洲等「四方安全對話」（Quad）成員舉行會談，且安排了多場雙邊會議。

東協 盧比歐 王毅

延伸閱讀

魯比歐：習近平9月訪美行程照常推動 未受川普指控干預大選影響

與黎巴嫩總統會談 盧比歐肯定致力和平

北京冷處理川普介選指控 白宮：習近平9月訪美計畫不變

川普批中國介選 CNN、紐時：難證選舉遭操縱 說法誇大

相關新聞

修憲讓總統下台！匈牙利執政黨如何拆解舊政權勢力？

匈牙利前總統蘇尤克（Tamas Sulyok）於7月18日正式結束總統任期，也象徵匈牙利前總理奧班的人馬又一位離開權力中心。匈牙利國會於2026年7月13日通過憲法修正案，明令終止時任匈牙利總統蘇尤克的任期。蘇尤克也於7月18日發表聲明回應，批評國會此舉已重創匈牙利法治，但他仍會遵循法律程序簽署修正案、正式下台。此修正案由新任匈牙利總理馬札爾（Péter Magyar）所領導的蒂薩黨（Tisza）以超過三分之二的席次表決通過，並被視為馬札爾政府上任以來，清除前總理奧班（Orbán Viktor）人馬的重要行動之一。

20多歲年輕世代接管烏克蘭戰爭機器 舊勢力強力反撲

今年春天，烏克蘭國防部一名職員檢視丹麥承諾提供的軍援時，在細節中發現問題。原本要送往烏克蘭的數千枚砲彈，種類不對；那是射程較短的彈藥，無法讓火砲打到俄軍後方縱深。 她沒有走平常的官僚流程，而是日夜打電話，敦促丹麥官員修改軍援內容。她的上司、烏克蘭國防部合作司副司長安東紐克說，幾周內，她爭取到1.5萬枚遠程砲彈。 「如果沒有她，這件事不會發生，」安東紐克說。「這些砲彈真的可能代表一千名俄軍陣亡。這就是她對這場戰爭的實際貢獻。」

美伊戰事升溫2名美軍死亡 美國連續第8晚空襲伊朗

《聯合報數位版》即日起每周一至周五，推出「今日紐時頭條」，由資深編譯一早為讀者精選三篇《紐約時報》今日重點新聞，30秒事件摘要快速歸納重點，讓讀者輕鬆掌握全球脈動。 頭條一：2名美軍遭伊朗攻擊身亡 美國連續第8晚空襲 頭條二：川普移民掃蕩擴大 聯邦執法遭控濫權 頭條三：委內瑞拉強震後，志工逆向衝入災區救人

TikTok、IG等4平台保護兒少出招 為何實測多「落漆」

各國近年陸續對16歲以下兒少祭出社群媒體禁令，違反規定的社群平台將面臨巨額罰款。多年來，社群媒體巨頭不斷宣傳新增的安全工具與防護措施，強調他們將年輕用戶的福祉置於首位。然而，美國紐約大學與東北大學共同成立的「網路研究中心」（Cybersafety Research Center）發布最新研究指出，社群平台超過一半的兒少安全功能，其實名不符實。

紐西蘭的戰略悖論：當1987年非核共識面臨瓦解，防衛政策如何在美中之間取得平衡

紐西蘭試圖將「遙遠的地理位置」當作國防安全擋箭牌的時代已經徹底結束，地理位置已經不再是紐西蘭的安全之盾。羅伊研究所軍事專家羅格芬（Sam Roggeveen）與瓦蘭斯（David Vallance）甫於2026年6月14日發表的專題研究中指出，中國人民解放軍的飛彈部隊，是中國對區域敵對目標進行長程打擊最有效的手段。其打擊力量不僅包含從中國領土發射的陸基飛彈，更擴及新型遠程轟炸機，以及前沿部署的水面艦艇與潛艇，建構了全方位的海空威脅。

俄彈道飛彈轟基輔 開戰後最大規模之一

烏克蘭總統澤倫斯基十九日說，俄羅斯自十八日晚間至十九日凌晨，發射彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔市，造成至少一人罹難、十六人受傷。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日報導說，這是自俄國二○二二年二月入侵烏克蘭以來，發動的最大規模彈道飛彈攻擊之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。