盧比歐赴菲出席東協會議 願與中俄外長會晤

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天表示，本週赴菲律賓出席東南亞國家協會（ASEAN）外長會議期間，願意與中國外交部長王毅及俄羅斯外交部長拉夫羅夫會晤。

法新社報導，此時正值美國尋求抗衡中國日益擴大的區域影響力，美國總統川普日前在黃金時段演說談選舉安全時，指控北京干預2020年大選。

當被詢及是否安排與王毅或拉夫羅夫（SergeiLavrov）舉行會談，盧比歐告訴記者，「我們對此抱持開放態度」。

他接著表示：「我不會在記者會上告訴各位，我們將在這類會談中討論哪些議題，那些都是敏感事項。」

盧比歐去年曾在馬來西亞吉隆坡（Kuala Lumpur）舉行的東協會議場邊與王毅會面，兩人也在今年春天川普訪問北京後通過電話。

這是盧比歐就任國務卿後首次訪問菲律賓，此行正值美伊衝突再度升溫，區域盟友因此面臨經濟壓力。

盧比歐說，東協是「美國與印太接觸的主要管道」，他還說，此行除將出席東協相關會議外，也將與印度、日本、澳洲等「四方安全對話」（Quad）成員舉行會談，且安排了多場雙邊會議。