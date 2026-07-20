小馬可仕即將發表國情咨文 民眾信任比率續跌

菲律賓總統小馬可仕將於月底發表國情咨文。最新民調顯示，僅34%的菲律賓民眾表示信任小馬可仕，為近2年新低；相較之下，正面臨彈劾審判的副總統薩拉．杜特蒂仍獲57%的民眾信任。

這項調查是由智庫Stratbase委託菲律賓民調機構「社會氣象站」（SWS）於6月間進行，以面對面方式訪問全菲1200名成年人，誤差值為正負3個百分點。

調查顯示，34%的受訪者表示信任小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.），較今年3月的35%下滑1個百分點；45%表示不甚信任，19%無法決定。

若與過去民調相比，信任小馬可仕的民眾曾於2024年7月達到64%，之後整體呈下跌趨勢，雖於2025年6月一度回升至48%，但之後再次走低，今年6月跌至34%，為2024年7月以來最低水準。

另一方面，57%的受訪者表示信任副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte），與今年3月調查結果持平；27%表示不甚信任，15%無法決定。

薩拉目前因涉嫌濫用機密費、揚言刺殺小馬可仕及其家人等指控，面臨參議院彈劾審理。她否認所有指控，並稱彈劾案是出於政治動機，意在阻止她角逐2028年總統大選。

自2024年7月以來，信任薩拉的民眾比率未曾低於49%。

菲律賓總統任期6年，小馬可仕預定於27日在眾議院發表任內第5次國情咨文，外界預料他將說明政府剩餘任期的施政重點，並回應經濟、基礎建設及政治紛爭等議題。

Stratbase執行長曼希特（Dindo Manhit）表示，隨著小馬可仕即將發表國情咨文，這項調查結果告訴政府，民眾期待的不只是政治辭令，而是具體施政方向。

曼希特補充，近期防洪工程爭議以及副總統彈劾案引發社會關注，小馬可仕藉由國情咨文展現政府追究責任、確保公共資源不被濫用的決心。