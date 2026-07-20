聽新聞
0:00 / 0:00
匈牙利總統換人做 總理擬提名西洋棋后波爾加
匈牙利總理馬格雅今天表示，他將邀請被譽為史上最偉大的西洋棋傳奇女棋手波爾加（Judit Polgar）出任匈牙利下一任總統。匈牙利總統多屬禮儀性職務。
路透社報導，馬格雅（Peter Magyar）在臉書發文表示，49歲的波爾加能象徵國家團結，他將於20日與波爾加會面，詢問她是否願意接受提名。
匈牙利總統蘇尤克（Tamas Sulyok）昨天簽署馬格雅所屬執政黨「尊重與自由黨」（Tisza）推動通過的修憲案，提前結束自己的總統任期。
新任總統將由國會選出，任期至新憲法生效為止，或最長不超過5年。馬格雅所屬的尊重與自由黨目前掌握國會2/3席次。
1988年，波爾加與兩個姊姊蘇珊（Zsuzsa "Susan"Polgar）、蘇菲亞（Zsofia "Sofia" Polgar5）以及馬德爾（Ildiko Madl）代表匈牙利女子隊贏得奧林匹克西洋棋賽冠軍，終結蘇聯長期霸權。
波爾加長年與男性棋手同場競技，在男性主導的西洋棋界成為頂尖棋手之一，她被公認是史上最具天賦的女棋手，也是唯一國際棋聯等級分突破2700分的女性棋手；2700分通常被視為「超級特級大師」（SuperGM）門檻。
今年2月，以波爾加為主角的紀錄片「獅心棋后：改寫棋局的天才少女」（Queen of Chess）已在Netflix上架。
馬格雅在臉書寫道：「我明天將與她會面，並詢問她是否願意在新憲法通過前，以新的角色為國家服務。」
他還說：「數十年來，波爾加的名字一直是天賦與毅力的代名詞。」
波爾加尚未回應路透社的置評要求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。