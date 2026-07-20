英國首相20日交接 柏南就職演說擬強調團結與希望

英國首相施凱爾（Keir Starmer）倫敦時間20日上午將在唐寧街發表卸任演說，隨後由繼任者、執政黨工黨新黨魁柏南登場，以新任首相的身分對全國民眾發表談話。

柏南（Andy Burnham）團隊預告，他將以樂觀的態度為談話作結，強調英國將可再度懷抱希望、團結一致展望未來。

同時，柏南擬敦促英國各界誠實面對現實世界各項挑戰，進行深刻反思，並下定決心採取行動。他將列舉施政重點，力圖重建大眾對政府的信心。

根據預告，柏南將提到他確實「深切意識到」，自己是10年內英國第6位首相。英國未曾如此頻繁更替國家領導人，柏南將指出，這凸顯英國政治亟需穩定和負責任的態度，而政治穩定必須要「能夠實質改善民眾生活」。

2024年7月帶領英國工黨贏得國會大選重返執政的施凱爾，近期因為施政表現頻遭批評、人事安排屢引發爭議、工黨於多場選舉失利等，遭黨內逼宮下台。

施凱爾6月22日宣布請辭黨魁，宣告啟動黨魁選舉，並表態不會參選。7月17日，在絕大多數黨籍國會議員和產業工會等友好組織力挺下，柏南順利當選工黨黨魁。

在英國政治體制下，首相原則上就是執政黨黨魁，執政黨選出的新黨魁就是英國新首相。

不過，儘管已於17日成為工黨新黨魁，柏南一直要到20日晉見國王查爾斯三世（Charles III）、接受國王邀請組成新政府後，才正式成為首相。

按慣例，20日當天，施凱爾將在唐寧街發表卸任演說，接著前往晉見查爾斯三世，正式請辭首相。

查爾斯三世將在施凱爾離去後，接續接見柏南，邀請他組成新政府。待柏南表示願意承擔這項重任，他將在結束與查爾斯三世的會晤後，奔赴唐寧街，正式以首相身分對全國發表談話。查爾斯三世預計在白金漢宮陸續接見施凱爾和柏南。

按規劃，柏南將自倫敦時間20日下午起陸續發布內閣人事。他在英格蘭北部曼徹斯特（Manchester）設立的首相府北部辦公室預計也將在20日開始正式運作。

首相府北部辦公室是柏南促進英國各地均衡發展、縮小區域之間的經濟和社會發展差距、將更多權力由中央下放至地方的施政規劃一環。

不過，類似的施政願景在英國保守黨上一次執政期間、以及施凱爾任內皆曾推動落實。在曼徹斯特市長任內（2017年5月至2026年6月）成功建立高人氣的柏南，如今是否能從首相的高度，為英國政治、經濟和社會開創新局，讓民眾持續保有希望，值得觀察。

柏南已表態未來擬以內政為重。他任命的外交大臣，甚至國防大臣，是否具備足夠的國際份量，因此備受關注。