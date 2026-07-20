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與黎巴嫩總統會談 盧比歐肯定致力和平

中央社／ 華盛頓19日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天在華府與黎巴嫩總統奧恩會談，在最新一輪黎巴嫩—以色列談判之後讚揚黎巴嫩「邁向和平」。

法新社報導，奧恩（Joseph Aoun）是自從2009年蘇萊曼（Michel Sleiman）在美國前總統歐巴馬任內訪美以來，造訪美國首都的首位黎巴嫩元首。

奧恩與盧比歐（Marco Rubio）在美國國務院舉行會談。黎巴嫩官員表示，奧恩預定21日會晤美國總統川普。

根據國務院新聞稿，盧比歐指出，奧恩政府為「恢復黎巴嫩主權、解除真主黨（Hezbollah）武裝並且瓦解其恐怖組織基礎設施，以及邁向和平」，做出「堅定的努力」。

沒有建立外交關係的以色列和黎巴嫩4月在美國主導下展開談判，目標達成和平協議，永久終結以色列與真主黨的戰爭。

黎、以6月26日在華府達成架構協議。根據協議，以色列軍隊將從黎巴嫩南部撤離，由黎巴嫩軍隊進駐，並將先在兩個「試點區域」推動此一進程。

不過這項協議須以伊朗支持的真主黨解除武裝為前提，而真主黨已經明確拒絕以黎談判及這項協議內容。

今天會談期間，奧恩強調，黎、美雙方須「透過完成以色列從首個試點區域撤軍」，在這項三方架構付諸實踐方面「保持一致」。

根據美方說法，上週在羅馬進行最新一輪會談後，以、黎就實施試點區域的指導原則達成一致。

黎巴嫩 盧比歐 以色列

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