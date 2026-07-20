聽新聞
0:00 / 0:00
俄軍飛彈襲土耳其貨輪釀5死5失蹤 基輔控蓄意針對民船
烏克蘭海軍今天表示，俄羅斯對一艘土耳其擁有、載運穀物的貨輪發動飛彈攻擊，造成5名船員死亡，另有5人失蹤。
法新社報導，烏克蘭海軍在聲明中指出，俄羅斯向懸掛幾內亞比索國旗的高登李奧號（Golden Leo）貨輪發射3枚巡弋飛彈，表示當時該船「正載著穀物離開戰區」。
烏克蘭海軍在聲明中表示：「這又是俄羅斯針對毫無武裝、懸掛外國國旗，而且完全不具軍事威脅的平民船隻所發動的蓄意攻擊。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。