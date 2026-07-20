聽新聞
0:00 / 0:00

俄軍飛彈襲土耳其貨輪釀5死5失蹤 基輔控蓄意針對民船

中央社／ 基輔19日綜合外電報導

烏克蘭海軍今天表示，俄羅斯對一艘土耳其擁有、載運穀物的貨輪發動飛彈攻擊，造成5名船員死亡，另有5人失蹤

法新社報導，烏克蘭海軍在聲明中指出，俄羅斯向懸掛幾內亞比索國旗的高登李奧號（Golden Leo）貨輪發射3枚巡弋飛彈，表示當時該船「正載著穀物離開戰區」。

烏克蘭海軍在聲明中表示：「這又是俄羅斯針對毫無武裝、懸掛外國國旗，而且完全不具軍事威脅的平民船隻所發動的蓄意攻擊。」

俄軍 土耳其 失蹤

延伸閱讀

俄烏開戰以來規模最大！俄48枚彈道飛彈空襲基輔 至少1死16傷

俄彈道飛彈轟基輔 開戰後最大規模之一

伊朗飛彈突破約旦防空畫面曝！美軍2陣亡1失蹤 川普回應了

約旦基地為何成伊朗箭靶？伊軍5天4攻釋1警訊 美議員喊查中俄

相關新聞

美伊發動新一波攻擊 全球能源危機恐捲土重來

美國與伊朗發動新一波以牙還牙攻擊，因伊朗持續攻擊船舶，荷莫茲海峽通行疑慮急遽升高。全球知名海事風險機構勞氏情報（Lloyd's List）指出，船東正面臨「最糟情境」，可能重演「全球能源供應中斷」。

戰火復燃…伊朗空襲約旦基地釀2死 美軍連8晚回擊

美國中央司令部十八日說，有美軍在伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）十七日晚間對駐約旦美軍基地的空襲中死亡。這是美伊自四月停火以來，首次有美軍命喪伊朗攻擊，已十六名美軍在二月底開戰的美伊戰爭陣亡。鑒於中東緊張升高，美國國務院十八日對公民發布全球旅遊警示。

5天被攻擊4次…駐約旦美軍 成伊朗打擊重點

紐約時報十八日報導，過去五天內駐約旦美軍被伊朗攻擊四次。有美國退將指出，約旦地理位置有利美軍在敘利亞及伊拉克等地展開空中行動，在二月開戰前又接收從波斯灣的美國盟邦巴林、阿聯與卡達轉移的軍力；在其他中東盟邦限制美軍使用基地和飛越領空下，約旦逐漸成為伊朗攻擊美國在區域內軍事部署的頭號重點。

美42州串聯142場抗議 反對建AI資料中心

人工智慧（ＡＩ）需求成長，全美各地近來大舉興建資料中心。反對人士十八日在四十二州發動一四二場串聯抗議，展現對ＡＩ基礎設施迅速擴張的不滿，這也是此類行動首次全美串聯。

碳關稅衝擊浮現／歐盟碳稅上路 「台灣真正挑戰 是減碳速度」

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）結束過渡時期，在2026年1月1日正式施行，雖然企業首筆實際繳交的碳成本將於明年依今年進口情形申報後才會產生，但對出口企業而言，CBAM已不再只是減碳政策，而是攸關國際競爭力的新貿易規則。

碳關稅衝擊浮現／開徵才半年 歐盟碳稅重創印度、烏克蘭

隨著歐盟碳邊境調整機制（CBAM）今年1月正式上路，印度鋼鐵、鋁、化肥等產品出口成本暴增，而歐盟擬於2028年將CBAM適用範圍擴大更將二度重擊印度。飽受戰火蹂躪的烏克蘭也因CBAM面臨鋼鐵出口量與GDP下滑，而無力推動減碳技術符合歐盟標準。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。