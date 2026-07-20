秘魯兩起地震規模5.1、3.7 至少6死21傷48屋倒塌

秘魯國家民防機構主管今天表示，一個山區在遭遇兩起地震接連襲擊後，已經造成至少6人罹難、21人受傷。

路透社報導，秘魯國家地震中心（NationalSeismological Center）在X平台上貼文指出，規模分別為5.1與3.7的地震昨晚襲擊利馬以東約300公里的中部胡寧大區（Junín）丘帕卡省（Chupaca）。

首起地震震源深度為24公里，第2起則為18公里。根據歐洲地中海地震中心（European-MediterraneanSeismological Centre）稍早發布的測報數據，首起地震規模為5.6。

秘魯國家民防機構（INDECI）主管瓦斯蓋茲（LuisVásquez）向當地電台Exitosa表示，初步報告顯示約有48間房屋遭到摧毀，另有18間受損，約300人受到影響，目前已經提供帳篷對其進行安置。

在丘帕卡省受災社區，民宅通常為泥磚砌成的簡陋建築。

瓦斯蓋茲說，救援人員與消防隊今天一早已經抵達災區清理瓦礫，擔心仍有民眾受困。

秘魯位處全球約85%地震活動發生地區所在的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）上。