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俄彈道飛彈轟基輔 開戰後最大規模之一

聯合報／ 國際中心／綜合報導

烏克蘭總統澤倫斯基十九日說，俄羅斯自十八日晚間至十九日凌晨，發射彈道飛彈攻擊烏克蘭首都基輔市，造成至少一人罹難、十六人受傷。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）同日報導說，這是自俄國二○二二年二月入侵烏克蘭以來，發動的最大規模彈道飛彈攻擊之一。

基輔市晚間接連傳出猛烈爆炸聲。烏克蘭空軍指稱，俄國這波攻擊共動用四十一枚不同型號的飛彈及一二五架無人機，這些飛彈從該市以北和以東等多個方向來襲，發射地點來自俄國的布揚斯克州及庫斯克州，包含十枚「鋯石」高超音速（極音速）飛彈，使該市多個行政區的建築物受損嚴重；烏軍共成功攔截十八枚飛彈與一○八架無人機。

基輔市長克里契科表示，集合住宅建築物、倉庫、超市和宿舍等受損，有三人重傷。該市西部有緊急救援人員在仍在冒煙的瓦礫堆中，搜尋可能的倖存者，並撲滅被轟炸建築物的火勢。

自稱伏拉德的男性居民餘悸猶存地說，爆炸發生時他人正好在建築物內，陽台門被炸飛而砸中他頭部。

俄國國防部也表示，境內多地自十七日晚間至十八日上午被烏克蘭無人機攻擊，包括兩個物流中心及一個油庫，造成九人喪生、數十人受傷。

基輔 彈道飛彈 烏克蘭 俄羅斯 俄國

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