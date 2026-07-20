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英「國有化」英鋼 陸企轟強取豪奪

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

英國鋼鐵公司（英鋼）六年前被中國大陸企業收購，近期卻遭英國政府宣布國有化。繼大陸商務部外交部表達不滿並稱支持企業依法維權後，其陸資母公司敬業鋼鐵昨發聲明，痛批英國政府「赤裸裸的強取豪奪」及「對國際法治的公然踐踏」，要求英方立即停止國有化，並表明將依法追究責任。

針對英國政府日前宣布將敬業集團旗下英鋼國有化，大陸商務部此前回應，中方高度關注，英方如何處理此事將直接影響大陸投資者對英投資環境的看法，影響中方民眾對英政府信譽的看法。大陸外交部並提出警告，必要時將採取維權措施。

敬業集團昨發布聲明指，英鋼二○二○年瀕臨破產，敬業「施以援手」，依法收購英鋼，挽救百年鋼企於危難。收購後，敬業透過改革與營運優化實現轉虧為盈，五年間持續投入資金，穩定運營確保薪酬足額發放，不裁一員，不欠一薪。並批評，英政府從「承諾共同投入」到「拒不兌現」，從「強行接管」到「全面國有化」，承諾盡毀，法則盡踏。

聲明批英政府是「赤裸裸的強取豪奪，更是對國際法治的公然踐踏」。呼籲英國政府立即停止以國內法踐踏國際投資規則的行徑，及時、充分、有效賠償敬業全部投資損失。並已依據相關雙邊投資協定啟動磋商程序，保留包括國際仲裁在內的一切法律權利。

二○一九年五月英鋼宣布破產，債務總額達八點八億英鎊。二○二○年三月，敬業集團以約五千三百萬至七千萬英鎊收購英鋼。自二○二○年以來，敬業已投資超過十二億英鎊。

大陸商務部 外交部 中國大陸

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