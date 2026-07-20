科技爭霸 陸頻推AI新模型 直追美國

中美在ＡＩ領域競爭越來越激烈，大陸ＡＩ企業月之暗面（Moonshot AI）近日推出最新模型Kimi K3，在多項測試中超越競爭對手，部分性能媲美OpenAI及Anthropic的頂尖產品，引起科技界關注。深度求索（DeepSeek）也傳最快廿日推出Ｖ4正式版，性能直追OpenAI最新模型GPT-5.6。美國專家分析，大陸開源模型與美國前沿模型的差距，可能縮短到二至三個月。

綜合彭博及德國之聲，Kimi K3擁有二點八兆參數，支援一百萬Token上下文，是目前全球參數規模最大的開放權重模型。月之暗面稱，Ｋ3整體能力僅次於Anthropic的Claude Fable 5及OpenAI的GPT-5.6，並超越其他競爭對手。不過，月之暗面認為，Ｋ3在使用者體驗方面仍落後美國頂尖閉源模型。

彭博引述知情人士報導，月之暗面向投資人分發股東決議，尋求支持公司最快六個月內赴港上市。月之暗面正收尾新一輪融資，估值可望突破三百億美元。

另，DeepSeek V4正式版據報已進入小範圍測試。陸媒報導，Ｖ4採用混合專家（MoE）架構，分為高性能的Pro版及較輕量、低成本的Flash版，兩者皆支援一百萬Token超長上下文。

其中，Pro版總參數達一點六兆，適合處理複雜任務；Flash版總參數為二八四○億，著重降低推理成本與記憶體占用，提升回應速度。

一名開發者體驗後表示，Ｖ4整體表現接近Anthropic的Opus4.8，編碼能力直追GPT-5.6 Sol，代理能力大幅增強。不過，在執行相同任務時，Ｖ4所需的反覆運算輪數仍多於Claude Fable 5，整體性能也可能不及剛發布的Kimi K3，但價格明顯較低。

DeepSeek已通知ＡＰＩ用戶，Ｖ4上線後將首次採用「峰谷計費」，高峰時段價格約為平時兩倍。但與海外模型相比仍具價格優勢。

彭博報導，加州大學柏克萊分校電腦科學教授斯托伊卡說，大陸開源模型與美國前沿模型的差距，可能由過去的六至九個月，縮短到二至三個月。報導指大陸模型快速追趕，令市場重新檢視矽谷巨額ＡＩ投資能否獲相應回報，也對美國維持領先地位產生疑慮。