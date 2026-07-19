日本擬繪東南亞5海域海圖 布局替代航路強化海上安全

日本外務省計劃著手完善東南亞海上交通線上各「咽喉點」的海圖。外務省計畫與周邊國家合作，在5個海域繪製高精度的海圖，以確保支撐日本經濟的海上運輸安全。

日本「讀賣新聞」報導，此舉是為了汲取荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一度形同遭封鎖的教訓，在平時便加強推動東南亞海上交通線的多樣化。

這項計劃中的目標海域包括印尼東部的摩鹿加海峽（Molucca Strait）、翁拜海峽（Ombai Strait）、印尼西部的巽他海峽（Sunda Strait）、菲律賓的蘇里高海峽（Surigao Strait）、以及菲律賓南部的巴拉巴克海峽（Balabac Strait），各海域測繪範圍約100平方公里。

屆時將進行水路測量與海底調查，並設置航路標識。完成後的海圖預計將由各海峽沿岸國對外公開。

日本外務省預估，每個海域的經費約為4億日圓（約新台幣7979萬元），5處總計約20億日圓（約新台幣3.9億元）。該計畫預計透過政府開發援助（ODA）的無償資金，協助菲律賓、印尼及東帝汶推動，並將相關經費編列至下一年度的期初預算中。

日本外務省指出，繪製海圖的主要目的在於確保替代航路。連接印度洋與太平洋的最短航路「馬六甲-新加坡海峽」（Malacca-Singapore Straits），有超過8成從中東運往日本的原油油輪會行經該處。

一旦因戰事等緊急情勢導致無法通行，由巽他海峽經蘇里高海峽的「菲律賓航線」，以及更南側由澳洲向北穿過摩鹿加海峽等印尼群島的「印尼航線」，將成為替代航路。

報導指出，自1960年代以來，日本便持續協助繪製「馬六甲-新加坡海峽」的高精度海圖。雖然近年來，印尼等國也陸續展開替代航路測量，但精度仍然較低。由於該海域島嶼、淺灘及暗礁眾多，民間企業等單位紛紛呼籲完善海圖。

此外，此舉也有助於維護周邊國家的海洋秩序。高精度的海圖不僅有助於打擊非法漁業活動，還能在災害發生時確保物資補給路線，對相關國家而言同樣大有裨益。

日本首相高市早苗在進階版的「自由開放的印太（FOIP）」戰略中，提出擴大運用安全保障領域ODA，希望藉由擴大援助深化雙邊關係。