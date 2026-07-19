紐時：中俄炒作AI資料中心爭議 加深美國社會分裂

紐約時報日前報導，美國民眾針對人工智慧（AI）資料中心的反對聲浪升高之際，中國、俄羅斯和伊朗等外國勢力趁機炒作相關爭議，企圖利用民眾疑慮加深美國社會分裂。

紐時報導，中國國營報紙近日發布1張維吉尼亞州蓋恩斯維爾（Gainesville）資料中心的衛星影像，並用英文寫道，AI的發展對美國民眾的健康和財務狀況構成威脅。

今年稍早，1則刻意偽裝成馬里蘭州新聞媒體發布的漫畫在社群平台X上流傳。科技公司OpenAI表示，這則漫畫是中國人利用該公司旗下的ChatGPT製作。漫畫將電費飆漲歸咎於資料中心，畫面中還可見1名叼著雪茄、手提一袋袋現金的富豪露出得意神情。

某俄羅斯祕密影響力行動也在X上分享1段影片，質疑美國企業Firebird在亞美尼亞興建資料中心的計畫是否可行。影片旁白說道：「該國電網並不穩定，可能讓這座資料中心變得毫無用處。」

民意調查顯示，民眾對美國等地的AI資料中心擴張抱持強烈矛盾情緒，有時甚至接近敵意。以上案例說明外國敵對勢力正企圖利用這種心理。

資安公司Alethea最新分析指出，中國、俄羅斯和伊朗（程度稍遜）都試圖利用國營媒體，試圖將美國資料中心相關爭議轉化為「國內分裂議題」，該公司今年內已發現數十篇相關文章和社群媒體貼文。

這些行動對輿論的影響仍待觀察，但它們已在華盛頓敲響警鐘。隨著今年期中選舉即將登場，AI被視為首要議題。

曾任職美國國家情報總監辦公室（Office of theDirector of National Intelligence）並在拜登政府時期追蹤外國影響力行動的布朗特（Jessica Brandt）表示，「外國勢力並沒有製造國內的AI未來相關爭論，而是在利用這些爭論。他們的目標就是加深分歧，以減低我們的吸引力，並從內部弱化我們」。

共和黨人和商業遊說團體尤其強調中國所扮演的角色。他們認為中共意圖削弱美國在AI領域的領導地位，中國宣傳行動旨在拖慢美國的發展。

共和黨籍聯邦參議員柯頓（Tom Cotton）在致代理司法部長布蘭希（Todd Blanche）的信中寫道，「我們不能允許外國敵對勢力利用這些恐懼，破壞我們的科技發展。」

川普就任後解散了許多追蹤外國影響力行動的政府團隊，但華府現已注意到反AI情緒高漲所帶來的政治威脅。

蓋洛普（Gallup）5月公布的民調發現，高達71%美國人在不同程度上反對在住家附近興建資料中心，這個數字較反對在住家附近興建核電廠的人高出近20個百分點。許多人擔心AI對就業和氣候的影響；住在資料中心附近的人則抱怨這些設施有礙觀瞻，還會發出惱人噪音。部分城鎮和郡已臨時或永久禁止興建新的資料中心。

內政部長柏根（Doug Burgum）最近接受福斯財經新聞網（Fox Business）訪問時表示，外國影響力行動已成功煽動民眾的反資料中心情緒，「我認為，部分宣傳確實發揮了作用」。

這些宣傳套路至少可追溯到10年前。外國勢力經常試圖利用官方新聞機構和社群媒體，透過槍枝、種族和疫苗等熱門議題來煽動國內分裂，甚至還會利用自然災害來製造社會分歧，例如去年洛杉磯及周邊地區的野火。

Alethea的分析指出，今年1月至6月，中國、俄羅斯和伊朗國營媒體提及資料中心約700次，平均每天近4次。這些媒體推出針對美國受眾的文章和貼文，同時強調美國名人對資料中心的批評，例如保守派名嘴卡爾森（Tucker Carlson）。伊朗官媒還刻意突顯美國AI公司與以色列的聯繫，並批評開發相關技術的競爭「輕率且不負責任」。

遊說團體也暗示，美國國內的反對聲浪是在外國煽動下逐漸成形。

能源產業組織「推動未來」（Power the Future）近日宣稱，國內對資料中心的反對是由環保團體「製造」出來的，這些團體有部分資金源自國外金主。

華府「比特幣政策研究所」（Bitcoin PolicyInstitute）發布的2份報告也詳細說明中國為影響AI競賽走向而進行的「廣泛且耗時多年的影響力行動」。

面對煽動美國抗議活動的指控，中國政府已透過駐美大使館加以否認；北京也曾指控美國在中國境內採取類似行動。