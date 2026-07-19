加固工事埋地雷 北韓悄然在兩韓非軍事區試探底線

與莫斯科建立安全與經濟聯盟，並通過派遣軍隊、提供軍事裝備支持俄羅斯侵烏戰爭而大發橫財的朝鮮正在試探自己還能走多遠。

在6月下旬與聯合國軍司令部的一次會議上，韓國國防部對朝鮮工程師在238公里的非軍事區沿線多處地點的活動表示關切。自朝鮮戰爭（1950年至1953年）以停戰協定進入停火狀態以來，該非軍事區一直將朝鮮半島一分為二。

數十年以來，朝韓非軍事區周邊發生了無數次衝突與越界事件：地下深處曾發現朝鮮挖掘的入侵地道；有脫北者冒著生命危險，穿越雷區和鐵絲網，只為奔向自由的南方；此外，雙方還時有交火發生。

朝鮮是否正在非軍事區（DMZ）試探底線？

首爾慶熙大學外交政策教授秋在宇（Choo Jae-woo）認為，朝鮮目前正在試探到何種程度才會遭遇阻力。

「他們正在測試底線，」他對德國之聲表示，「他們深知自己在軍事、經濟及地緣政治等各方面都有俄羅斯和中國作為後盾，因此平壤方面認為，現在正是試探還能走多遠的時機。」

秋在宇說：「我們在其他領域也看到了這種跡象，比如朝鮮正在建造先進的新型軍艦。如果未來看到他們在西海針對『北方界線』（NLL）進行類似的試探性挑釁，我也不會感到驚訝。」

「北方界線」是朝鮮半島西海岸的一條海上分界線，朝鮮對此一直不予承認。該海域曾發生過多次致命衝突；最近一次重大事件發生在2010年，當時朝鮮向延坪島發射了約170發炮彈 ，造成4名韓國人死亡，19人受傷。

專家指出，朝鮮在2024年4月前後加大試探「聯合國軍司令部」在非軍事區（DMZ）的容忍極限。在此前幾個月，金正恩剛剛宣布重新定義與韓國的關係。

平壤不再將目標設定為和解與統一，而是將雙方關係定性為「兩個敵對國家」及「處於交戰狀態的兩個交戰方」之間的關係。

朝鮮工兵部隊已著手架設新圍欄、修築反坦克土堤與壕溝、挖掘戰壕、修建便於通行的軍事道路、清理植被並鋪設新的雷區。

這些工程是在朝韓軍事分界線（MDL）朝方一側進行的，但施工區域正不斷向該分界線推進。這條分界線是4公里寬的非軍事區（DMZ）中線。

逼近軍事分界線

韓國軍方表示，在某些區域，相關作業在距離軍事分界線（MDL）不到100米處進行。首爾方面稱，此舉違反了停火協定。

韓國國防部發言人鄭彬娜（Chung Binna）在6月25日的新聞發布會上表示，在如此靠近中線的位置增設軍事能力，實際上抵消了非軍事區（DMZ）作為緩衝地帶的功能。

特洛伊大學（Troy University）首爾校區國際關係學教授丹·平克斯頓（Dan Pinkston）認為，平壤方面借鑑了中國在最外圍邊界——如南海諸島——逐步蠶食領土的做法，並看到國際社會未能針對這種擴張領土的行為採取協調一致的抵制措施。

平克斯頓對德國之聲表示：「這是一個對全球治理體系不滿、並試圖利用一切機會謀取優勢的修正主義勢力。」

他指出，朝鮮正與莫斯科在俄羅斯遠東地區開展貿易合作，並從俄羅斯獲取先進軍事裝備，同時從中國獲取軍民兩用技術。在莫斯科和北京明確支持的情況下，金正恩「認為自己可以進一步試探底線」。

不過，這位專家強調，朝鮮迄今為止的行動尚未構成違反1953年的《停戰協定》。

聯合國軍司令部（UN Command）如何看當前局勢？

聯合國軍司令部在致德國之聲（DW）的一份聲明中表示，正持續監測並評估非軍事區（DMZ）內的活動，以確保各方遵守1953年的協定。

聲明指出：「必須在完整背景下理解非軍事區內的活動；相關評估基於具體事實、情況以及《停戰協定》及後續協定中的適用條款。」

聲明補充道：「建設、加固工事及其他防禦性措施，並不自動構成對《停戰協定》的違反。」

「在適當情況下，聯合國軍司令部會通過既定機制處理與停戰協定相關的問題，並始終致力於維護朝鮮半島的和平與穩定。」

在6月23日發布的一份情況說明中，聯合國軍司令部表示，只要道路和圍欄位於軍事分界線（MDL）以北，根據停戰協定條款，此類建設活動是允許進行的。

該司令部指出，埋設地雷也是允許的，並提到韓國軍隊也開展過植被清理項目。此外，目前沒有跡象表明朝鮮向非軍事區運入了「重型武器或無人機」，若出現此類情況，將被視為違反協定。

聯合國軍司令部還表示，正在調查有關朝鮮圍欄越過軍事分界線以及在分界線韓方一側埋設地雷的報告。

聲明強調：「在軍事分界線以南埋設地雷不再屬於防禦行為，而是自動構成違規。任何經證實的越界行為都將觸發針對違反停戰協定的處置程序。」

韓國將密切關注事態發展

首爾慶熙大學外交政策教授秋在宇認為，朝鮮針對韓國的憲法修改，正是其近期行動背後的驅動力。

「新憲法重新定義了朝鮮國家邊界與領土的概念，」他說，「他們現在將軍事分界線（MDL）——即非軍事區（DMZ）內的正中線——視為其南部邊界，並正採取措施，力求將對該區域的控制力延伸至極限。他們不再把非軍事區視為緩衝地帶，而是意圖將其作為本國領土加以控制。」

特洛伊大學首爾校區國際關係學教授丹·平克斯頓表示，目前已證實的朝鮮相關活動尚不構成對協議的違反，但平壤方面軍隊正在進行的作業值得密切關注。

他說，「鐵絲網圍欄、雷區和反坦克障礙物都屬於防禦性措施，但近年來戰爭形態已發生巨大變化；韓方將密切觀察，以確保這些舉措不會演變為違反協議的行為。」

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