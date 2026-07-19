柏南接任英國首相在即 數位身分證計畫喊停

即將出任英國首相的柏南（Andy Burnham）其發言人表示，柏南上任後將取消備受爭議的數位身分證計畫。

法新社報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）將於20日卸任，他去年9月宣布一項數位身分證計劃，旨在遏止非法移民。

然而，英國早已廢除身分證制度，這項措施更遭到外界強烈反對。

第二次世界大戰後，英國廢除身分證制度，通常以護照和駕照等證件來證明身分。

這名發言人表示：「所有原本用於國家身分識別計劃的時間和資源，都將轉而用於最需要的地方，例如幫助民眾降低生活成本。」

柏南接任首相一職，時值英國生活成本持續上漲之際，這也讓施凱爾成為近幾十年來，極不受民眾歡迎的首相。

柏南上任的首要任務是提振經濟，改善民眾生活水準。自俄烏戰爭爆發以來，能源和食物價格節節飆升，民眾生活壓力日增。

柏南在聲明中補充，儘管取消數位身分證計畫，但政府仍將繼續打擊非法勞工，並在施凱爾奠定的基礎上持續努力。

「對所有雇主而言，求職者的工作權查核仍屬強制規定，雇主目前已可透過數位方式進行。」

保守黨議員羅培茲（Julia Lopez）說，「工黨在這個計畫浪費數百萬英鎊，現在卻裝出一副要來救場的樣子。」

施凱爾曾承諾在2029年前推出數位身分證，雖然這並非強制要求，但需要用以證明工作權。不過施凱爾1月已取消強制要求持有數位身分證明文件的規定。