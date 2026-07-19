肯亞總統府網站遇駭暫關閉 遭勒索千萬元贖金

根據當地媒體報導，肯亞總統府網站遭到駭客攻擊，被勒索5枚比特幣；當局今天將網站暫時關閉。

媒體指出，駭客不僅更改了網站首頁，還言辭批評總統魯托（William Ruto），要求贖金5枚比特幣（約32萬5000美元，新台幣1053萬元），揚言若不付錢，他們會將一些資訊公開。

肯亞資訊部長吉陶（William Kabogo Gitau）證實總統府的網站發生「事故」，但未指明是駭客攻擊。

他在聲明中表示：「為了控制事件情況，總統府網站已暫時限制存取動作，將分析取證，並做修復。」

法新社記者今天實際查驗，網站確實無法存取。

吉陶指出，目前「沒有證據」顯示政府的敏感資料被下載或遭竊。國家的數位系統仍然「安全，可以運作」。

數月前肯亞有數名閣員也遭受網駭，此外，非洲各地的網路犯罪案件也大幅增加。

國際刑警組織（Interpol）去年曾表示，肯亞通報的網路攻擊和意圖攻擊事件，已超過1萬2000件，為非洲大陸數一數二的高紀錄。