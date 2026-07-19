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泰啤酒餐廳大火34死 案發1周再添1人傷重不治
泰國曼谷啤酒餐廳大火案，有關當局表示，一名在火災中受傷的20歲女子今天傷重不治，導致這起慘案的死亡總數升至34人。
法新社報導，這起發生在本月12日的啤酒餐廳大火，大多數受害者是因吸入濃煙窒息死亡，也有人是燒傷傷勢過重，送醫不治。
調查人員目前仍在釐清起火原因。由於許多罹難者的遺體是在廁所附近被發現，當局因此質疑緊急出口是否暢通無阻。
曼谷市當局營運的愛侶灣緊急醫療中心（Erawan Emergency Medical Centre）表示，20歲女性傷者艾皮雅（Apinya Sukthongsa）今天清晨在院內過世。
這間醫療中心還說，大火釀成的70名傷者中，目前仍有13人在加護病房接受治療。
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