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日本將開發海巡無人船 盼加強海域警戒監視

中央社／ 東京19日綜合外電報導

日本政府為了強化日本周邊海域的警戒監視，計劃明年度起著手研發海上保安廳（相當於海巡署）所使用的無人船，未來盼搭配使用巡邏船與無人機等，因應加強在海洋出入的中國。

「讀賣新聞」今天引述日本政府與執政黨的消息人士披露這則消息，日相高市早苗政府也預計在今年修訂的安全保障相關3文件，反映相關內容的方向，相關費用預計被編列進明年度的中央政府總預算案。

同時，日本政府也規劃於今年12月睽違4年修訂「關於強化海上保安能力方針」反映強化海巡的政策，其中包含善用無人船。「關於強化海上保安能力方針」是考量中國加強在海洋出入，日本政府2022年首度制定的方針，內容著重釣魚台周邊海域的警備。

日本海保廳目前已經採用5架無人機從空中進行警戒監視，不過這些無人機在空中的時間有限。若導入無人船的話，得以拉長從日本海域警戒監視的時間。

日本預計在明年度起，與日本國內造船等業者開始研發操縱無人船，以及透過鏡頭、雷達等設備在周邊海域警戒的技術，其中也可能納入強制停止不明船隻的裝備。

聯合國海事機構「國際海事組織」（IMO）正在研擬無人船安全運行的國際規範，相關規定預計在2032年1月生效。而日本政府的目標是在同年開始的2032年度，啟動無人船實驗。

另外，日本海保廳業務不斷擴大的同時，也面臨人手不足的問題，由於在海上長時間出勤等原因，辭職人數有增加的趨勢。儘管海保廳人員編制為1萬4788人，但是2024年度末，實際人數較編制少665人，首度突破600人。因此，若海保廳採用無人船，將有助於減輕職員負擔。

釣魚台 海巡署 日本

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