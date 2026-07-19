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網紅泰特兄弟在美被捕 涉性侵販運人口英國設法引渡

中央社／ 邁阿密18日綜合外電報導

言論極端的美國社群網紅泰特（Andrew Tate）與弟弟崔斯坦（Tristan Tate）今天在邁阿密被捕。英國正尋求將兩人引渡回國受審，並追加包括涉強暴、人口販運與傷害等新罪名。

法新社報導，美國司法部法警局（Marshals Service）證實，39歲的泰特和他的弟弟崔斯坦已經被捕。

根據美國媒體TMZ在X平台上張貼的畫面顯示，執法人員將兩人扣上手銬，並押上警車。有圍觀者詢問崔斯坦是否有話要說，他並未作答。

英國皇家檢察署（Crown Prosecution Service, CPS）聲明指出，將起訴泰特兄弟，他們目前已被美國法警局人員逮捕。

英檢察署重案組負責人麥克哈菲（Malcolm McHaffie）在聲明中表示：「我們決定起訴泰特兄弟，追加罪名包括強暴、安排人口販運、性剝削，以及散布有關兒童不雅照片等。」

他表示，英國檢方已要求美國引渡泰特兄弟。英國方面的最新指控，來自貝德福郡警方（Bedfordshire Police）的新證據，被害人總數增加到7人。

此外，倫敦北部赫特福郡（Hertfordshire）警方今年稍早宣布，對2014至2015年間多名女性指控泰特涉及強暴及性侵，警方將重啟調查。

泰特兄弟在英國，還被控逃漏稅與洗錢。而這對兄弟否認所有指控。

泰特兄弟擁有英國和美國雙重國籍，過去一直積極支持美國總統川普（Donald Trump）。

2025年3月，美國佛羅里達州曾對兩人展開刑事調查，但目前調查進展並不明朗。

泰特是網路「男性圈」（manosphere）社群的主要倡導者之一，聚焦於傳統陽剛氣質、反女權，以及自我提升等議題。

他經常透過社群媒體宣傳他的爭議性觀點，包括大男人主義、強烈厭女等論調。他在X平台上擁有1080萬名追隨者。

兩兄弟近年落腳羅馬尼亞，在當地也面臨指控，包括涉嫌販運未成年人口、與未成年人發生性行為，以及洗錢等罪名。

網紅 英國 邁阿密

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