北韓外長崔善姬抵俄訪問 討論深化軍事合作

出生順序確實會影響一個人的未來，但原因可能不是外界常以為的性格差異、父母偏心或手足競爭。新研究顯示，弟妹在人生起跑點上的劣勢，很大一部分來自兩個更具體、也更可介入的因素：嬰兒期更容易暴露於兄姊帶回家的呼吸道病毒，以及父母給予的高品質陪伴時間較少。

2026-07-19 09:01