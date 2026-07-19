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北韓外長崔善姬抵俄訪問 討論深化軍事合作

中央社／ 莫斯科18日綜合外電報導

北韓官媒報導，外交部長崔善姬（Choe Son Hui）已抵達莫斯科，接下來將與俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）進行會談。

北韓中央通信社（KCNA）報導，北韓外長崔善姬（Choe Son Hui）及隨行人員於18日搭乘「專機」離開平壤。俄羅斯外交部稍早證實，莫斯科在俄烏戰爭中的堅定盟友北韓特使將造訪該國。

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）2024年6月訪問平壤期間，兩國簽署防務合作協議。

北韓已向俄羅斯提供飛彈、彈藥以及數千名軍人，協助俄軍在烏克蘭作戰。分析人士指出，莫斯科則向外交孤立的北韓提供財政援助、軍事技術、糧食、能源等。

北韓領導人金正恩今年4月曾允諾，要幫助俄羅斯贏得這場「神聖」戰爭。

俄羅斯國防部長別洛烏索夫（Andrei Belousov）及數名高階官員4月訪問平壤，討論強化雙邊軍事關係。

別洛烏索夫當時表示，莫斯科已準備好簽署2027年至2031年的合作計畫。

南韓與歐洲聯盟（European Union）均譴責兩國的合作關係；北韓外交部則反批，與俄羅斯合作是在「行使主權權利」。

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