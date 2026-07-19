委強震5119死 災後缺指揮、缺軍隊、缺設備被罵翻

委內瑞拉上個月的雙強震奪走5119條性命，然而，災後政府未能及時部署軍隊前進災區的作為已引發民怨，而據據多位知情人士表示，這當中與高層下達指令過慢、欠缺基本裝備以及整體指揮混亂有關。

法新社和路透社報導，委內瑞拉6月24日連續發生規模7.2及7.5的地震，根據政府今天的最新統計，死亡總數攀至5119人。然而，包括美國地質調查所（USGS）在內的專家認為，最終死亡人數很可能翻倍。

委內瑞拉國會議長豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）今天在Telegram發文指出，受傷人數仍維持在1萬6740人。

災情最嚴重的是距離首都卡拉卡斯（Caracas）不遠的沿海地區拉圭拉州（La Guaira），當地不僅有委國最主要的機場、大型港口，也是數百棟高層住宅大樓的所在地，許多建築全部或部分倒塌。

儘管臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）表示有4000名人員立即投入救災，但根據當地居民、路透社目擊者及多位知情人士說法，震後最初數小時幾乎看不到軍警人員。

救援行動大多由一般民眾主導，特別是在頭兩天，志工們帶來糧食等物資，並利用簡易工具自瓦礫堆中拉出生還者及罹難者。隨後，國際救援隊、消防人員、民防官員與少數委內瑞拉軍人陸續加入。這些軍人告訴路透社，他們多半是自願投入救災，而非接獲命令。

1位熟識外交圈人士的消息來源指出，整體狀況相當混亂，「沒有明確應變計畫，指揮體系薄弱，很多人根本不知道該怎麼做。」

這名人士指出，空等指令的情況，同時也影響已在48小時內抵達現場的國際救援隊的部署行動，白白浪費了原本可能挽救更多生命的寶貴時間。

這名消息人士說：「所有人都在等上級指示，沒命令寧可按兵不動，也不願因主動行動而挨罵。」消息人士表示，這也包括分配搜救區域的延誤，「那幾個小時的拖延令人非常沮喪。」

另一名軍方知情人士指出，「陸戰隊步兵旅當時已經整裝待命，卻始終沒接到出發命令。」

另1位軍方消息人士則提到，他們單位甚至湊不到足夠車輛進入災區；還有3名消息人士指出，部隊甚至連最基本的鐵鎚、十字鎬，以及配備夜視裝置的直升機都沒有。

4位消息人士表示，權責重疊導致軍警行動指揮混亂，包括爭辯是應出動憲兵單位還是全國警力。

這次地震發生在陸軍節，許多官兵當時正休假、未在單位。

消息來源指出：「地震發生時，戰略行動指揮官及區域指揮官原本應該立刻下令全體召回部隊。那道命令卻始終沒下。」

這名現役軍官直言，這場地震「本是軍方展現能力的關鍵時刻。他們理應天一亮就開著裝甲車、攜帶纜繩投入救援。部隊投入行動的心理效益也會很大。大家能親眼看到軍人救災。但我們根本連計畫都沒有。」