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古巴異議藝術家艾坎塔拉獲釋 流亡美國安抵邁阿密

中央社／ 邁阿密18日綜合外電報導

知名古巴異議藝術家艾坎塔拉（Luis Manuel Otero Alcantara）在服刑5年之後，今天從哈瓦那搭機赴美，安抵佛州邁阿密。華府敦促古巴當局應釋放仍遭羈押的700多名政治犯。

法新社報導，古巴當局於2022年判處艾坎塔拉「侮辱國家象徵、藐視政府、擾亂公共秩序」等罪名，處以5年徒刑。而國際特赦組織（Amnesty International）則認定艾坎塔拉為良心犯。

根據他的友人、活動人士羅慕斯（Anahely Ramo）分享給法新社的機場畫面，艾坎塔拉已從哈瓦那（Havana）搭乘短程航班，抵達美國邁阿密（Miami）。

艾坎塔拉是自學成才的行為藝術家、雕塑家與畫家，他在2020年聲名鵲起，被視為古巴街區「聖伊西德羅運動」（San Isidro Movement, MSI）的領導人物。

聖伊西德羅運動由古巴一些無黨派藝術家、音樂家、作家及記者組成的草根團體，最初是為了抗議古巴政府所頒布的法令，規定所有藝術活動須事先經過政府文化部門的審查與授權。

隨著抗爭擴大，聖伊西德羅運動成為古巴極為罕見的異議團體，致力為古巴人民爭取言論自由與藝術創作權。

2021年7月艾坎塔拉被捕，當時他正要離家、準備去參加一場史無前例的大規模抗議活動。

他的友人在艾坎塔拉坐牢時代為管理他的臉書帳號， 帳號貼文說：「古巴藝術家艾坎塔拉受到5年不公不義的監禁，他終於獲釋了。」

貼文並說，艾坎塔拉已獲美國簽證，並計劃當晚在邁阿密演出行動藝術。

華府對艾坎塔拉抵達表示歡迎，並說哈瓦那當局迫害他、囚禁他，只因他「膽敢想像一個自由的古巴國度」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在聲明中表示，這位藝術家的抗爭運動「成為希望的燈塔」，並說「艾坎塔拉唯一的『罪行』，就是拒絕沉默，他以藝術表現來爭取古巴人民每天的基本自由，那是百姓近70年來被剝奪的權利」。

盧比歐也呼籲古巴釋放「遭不公義關押」的700多名政治犯。

艾坎塔拉是古巴新一代異議運動最具代表性的人物之一，2024年獲頒挪威的拉夫托人權獎（Rafto Prize），獲獎理由是「透過藝術勇敢抗衡威權主義」。

根據數則臉書貼文，艾坎塔拉先前被關押於古巴警戒等級最高的監獄，他能獲釋的條件，就是永遠不得返回古巴。

古巴官方指控他受華府指使，企圖動搖古巴共產政權。

本月7日，他被移監到國家安全機構的處所，當時距服刑期滿僅兩天，當局也未提供他的下落，讓友人十分擔心。

目前正是哈瓦那與華府關係高度緊繃之際，而艾坎塔拉這時候獲釋了。

根據人權團體統計，古巴目前仍有700至1000名政治犯遭囚禁。

古巴 邁阿密 美國

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