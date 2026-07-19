加拿大野火釀空汙 川普揚言增關稅

聯合報／ 編譯廖振堯／綜合報導
許多美國人正飽受野火產生的煙霾困擾。圖為十六日紐約市曼哈頓一片灰濛濛的天際線。法新社
許多美國人正飽受野火產生的煙霾困擾。圖為十六日紐約市曼哈頓一片灰濛濛的天際線。法新社

近來加拿大數百處野火的濃煙籠罩鄰國，美國從中西部到東北部的大片地區當局紛紛警告居民待在室內。美國總統川普十七日要加拿大為此負責，且隨之而來難以估量的成本，應反映在加拿大輸美商品的關稅中。

川普在自創社媒真實社群寫道，「我們將令加拿大為他們未妥善維護森林負責；美國正無端遭受骯髒、汙染又不健康的空氣入侵；這是蓄意的疏忽，而且已淪為每年的常態，導致美國數十億美元的損失，這些汙染產生的成本，勢必得疊加在加拿大正繳納的關稅中」。

路透十七日報導，盛夏的美國正同時飽受野火、野火煙霾與洪水等三大極端氣候夾擊，數百萬名美國人因此身處險境。

野火產生的煙霾十七日從五大湖蔓延至華府；德州「丘陵區」已連三天遭洪水侵襲；太平洋西北地區一夜之間爆發新的野火災情，全美現有十五州、六十八起大型野火災情肆虐。消防人員正設法撲滅，已動員逾一點七萬人、一四○架直升機及四組軍用Ｃ─１３０滅火機，在全美投入野火救災行動。

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