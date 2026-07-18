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土耳其掃蕩境內伊斯蘭國組織 逮捕119名IS嫌犯

中央社／ 安卡拉18日綜合外電報導

土耳其內政部今天表示，當局在全國各地逮捕119名疑似與恐怖組織「伊斯蘭國」（IS）有關聯人士。

法新社報導，土耳其內政部表示：「警方針對達伊沙（Daesh，伊斯蘭國別稱）恐怖組織，在30個省同步展開行動，逮捕119名嫌犯。」行動地點包括伊斯坦堡和安卡拉。

內政部表示，這些被捕嫌犯面臨的指控，包括加入伊斯蘭國、在社群媒體散播伊斯蘭國宣傳內容，以及透過中間人或「所謂的慈善機構」資助伊斯蘭國。

北大西洋公約組織（NATO）在安卡拉召開峰會前2週，土耳其警方在安卡拉南部與一名疑似與伊斯蘭國有關聯的男子交火，並將其擊斃。

之後，在檢方首長下令掃蕩情況下，計有209名疑似與伊斯蘭國或極左派團體有關聯人士在安卡拉被捕。

土耳其 伊斯蘭國 伊斯坦堡

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