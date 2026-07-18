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捷克將增逾5百億軍費 達北約GDP2%目標優先於援烏

中央社／ 布拉格18日專電
捷克總理巴比斯近期宣布，捷克政府計畫在2027年增加360億克朗（約新台幣551億元）國防預算，以達成北約規定的國防支出占GDP2%。 路透社
捷克總理巴比斯近期宣布，捷克政府計畫在2027年增加360億克朗（約新台幣551億元）國防預算，以達成北約規定的國防支出占GDP2%。 路透社

捷克總理巴比斯近期宣布，捷克政府計畫在2027年增加360億克朗（約新台幣551億元）國防預算，以達成北約規定的國防支出占GDP2%。巴比斯表示，將優先履行北約國防支出承諾，而非增加對烏克蘭的財政援助。

根據捷克媒體Expats.cz報導，目前捷克軍方今年獲分配1547.9億克朗，占GDP的1.78%。政府另外從其他部會預算中調撥300億克朗用於國防，以縮小北約規定占國內生產毛額（GDP）2%的差距。

巴比斯（Andrej Babiš）承認捷克今年仍可能無法達到2%門檻，他說：「明年我們將把國防預算增加360億克朗，因此應該能首次達到2%的目標。」

國防部長祖納（Jaromír Zůna）先前表示，今年國防支出僅約占GDP的1.78%，但他已確認將為明年爭取1900億克朗的國防預算，以確保達成北約目標。

總統帕維爾（Petr Pavel）表示，歡迎內閣政府承諾將國防支出提高至GDP的2%，但也指出捷克軍方仍存在相當大的能力缺口需要補強。

巴比斯強調，政府目前重點在於國內軍事招募與軍隊現代化。新增資金將用於建立新的軍隊發展概念、強化防空系統、發展反無人機能力，以及履行對北約的旅級部隊承諾。

他認為，國內資源必須優先用於保障捷克邊境安全並履行盟約義務，捷克不會阻止北約對烏克蘭援助的提案，但不會從捷克國家預算中提供資金，同時認為較大的北約成員國應承擔更多相關成本。

巴比斯說：「當然，我們不會從捷克預算中拿錢給烏克蘭，因為我們需要這筆錢來達成2%的國防支出目標。」

此次增支決定之前，美國駐捷克大使梅瑞克（Nicholas Merrick）曾批評捷克國防預算不足，警告捷克可能成為北約國防支出最低的成員之一，並無法履行其對聯盟的承諾。

北約 捷克 烏克蘭

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