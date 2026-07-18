快訊

台中地院法警雨天修樹墜梯亡 中院：非常難過與遺憾

甲骨文信評被降！距垃圾級只差1階 分析師示警：煤礦坑裡的金絲雀

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸拘留捷克公民 捷媒：涉人質外交當談判籌碼

中央社／ 布拉格18日專電

一名捷克公民近期遭中國拘留，引發捷克高度關注。捷媒分析，此案疑涉及中國「人質外交」策略，可能以該名捷克公民作為籌碼，要求捷克釋放遭控為外國勢力非法活動的中國記者楊藝明。捷克智庫也指出，北京已將兩案直接連結。

捷克主流媒體Seznam Zprávy報導，一名捷克公民因遭控「涉嫌危害國家安全」而在中國機場遭到中方拘留，這名男子為捷克埃爾迪斯公司（Eldis Pardubice）工作，這家公司出口雷達相關設備，隸屬於捷克斯洛伐克集團（CSG）。

中國外交部16日除了宣布這名捷克公民因涉嫌危害國家安全而接受調查之外，同時批評捷克政府以毫無根據的指控拘留一名中國記者，並要求捷克立即釋放該名中國公民與充分保障其合法權益。

外界推測，中共可能試圖以這名捷克商人作為交換條件，要求捷克釋放今年1月遭羈押並被控為外國勢力非法活動的中國籍記者楊藝明。楊藝明為中共黨媒「光明日報」駐布拉格記者，被查出實際上隸屬中國情報機構，並長期在布拉格監視與蒐集政治與學術界特定人士的情報。

捷克媒體分析，這種被稱為「人質外交」（hostagediplomacy）的做法，是中共在外交關係緊張時，藉由拘留外國公民向他國政府施壓。這類拘留的目的並非單純執行刑事司法，而是將被拘留者作為與外國政府談判的籌碼。

根據Seznam Zprávy的引述，捷克智庫「解析中國」（Sinopsis）創辦人馬定和（Martin Hála）表示，此案令人聯想到日前美籍緬甸研究員敏辛（Min Zin）遭拘留事件。

馬定和指出：「上個月，中國官方邀請他參加一場會議，之後便將他逮捕，並指控他從事間諜活動。兩起案件看來都是有計畫、預先安排好的行動。而且，北京已明確將拘留捷克公民與在捷克被控間諜罪的中國公民直接連結起來。」

這類做法在過去的中國外交事件中已有多起案例，包括加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）、加拿大商人史佩弗（Michael Spavor）、澳籍記者成蕾（Cheng Lei）、澳洲華裔作家楊恆均（YangHengjun），以及近期遭拘留的美國地震學家陳友林（Youlin Chen）。

最受矚目的案例發生於2018年。當時加拿大應美國要求，在溫哥華逮捕華為財務長孟晚舟，原因是美方指控她涉嫌金融詐欺及違反美國制裁規定。數日後，中國以涉嫌危害國家安全等理由，先後拘留兩名加拿大公民康明凱與史佩弗，兩人遭拘押近3年。

直到孟晚舟獲釋返回中國後，康明凱與史佩弗才獲准離境返回加拿大。除加拿大外，美國、日本、澳洲等國公民也曾遭遇類似情況。外界因此批評中國利用拘留外國人士作為外交談判籌碼，形成所謂的「人質外交」。

捷克 中方 北京

延伸閱讀

捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國大陸旅遊警示

捷克眾議長岡村富夫將訪陸 聚焦經貿合作與觀光交流

泰國外國記者俱樂部籲勿遣返白兆東 憂中國大陸迫害

川普解密數百文件猛打中國介選 CNN拆解：美選有漏洞、難證遭操縱

相關新聞

兩關關係日益緊密！北韓外長崔善姬訪問俄羅斯 將與拉夫羅夫會談

俄羅斯外交部宣布，北韓外交部長崔善姬將於今天抵達莫斯科，她要和俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）進行會談

伊拉克總理訪美帶回48項協議 中東戰火下拚重振經濟

伊拉克總理柴迪辦公室今天表示，在他訪問美國期間，伊拉克與多家美國企業簽署48項協議或締結夥伴關係，其中許多集中在石油與天...

俄AI深偽戰爭片鎖定3種對象 社群大量擴散想動搖烏士氣

俄羅斯利用人工智慧（AI）製作的烏克蘭戰爭宣傳影片變得愈來愈逼真。AI影像辨識專家指出，這類造假影片在社群平台大量流傳，意圖營造烏軍士氣低落與戰局混亂的印象，進而影響烏克蘭民眾及盟國對戰爭的認知。

金正恩不再是唯一偶像！北韓人冒死追K-pop：這是我們的呼吸孔

北韓嚴禁民眾收聽南韓音樂、觀看南韓節目，但K-pop仍透過電視訊號、MP3播放器和微型SD記憶卡突破封鎖。多名脫北者向英國廣播公司（BBC）表示，K-pop讓他們看見不同的生活，他們的偶像也不再只有最高領袖金正恩。

路邊攔小黃？付錢不拿找零？看日本富人的計程車搭乘學

在狹小的計程車車廂裡，每天都上演社會學觀察。對於閱人無數的日本計程車司機兼物流作家二階堂運人來說，後座像是面照妖鏡。人們對富豪的想像，通常停在炫耀性的符號：招搖的logo、名車腕表，或是付帳時豪氣拋下一句「不用找了」。二階堂在長年的乘務經驗中發現，真正殷實的富裕階層，在後座展現出來的行為往往與世俗認知大相逕庭。

巴紐片面宣布關閉我代表處 美國務院：北京對台恫嚇又一例

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）日前重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，美國國務院17日對此表示深感關切，並指控這是北京方面又一次對台的恫嚇行動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。