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德國安全警戒升至高威脅層級 須隨時防範攻擊風險
德國內政部長杜布林德（Alexander Dobrindt）在今天刊出的專訪中表示，基於不斷增加的報告及情資，德國將把安全警戒等級提升至「高威脅層級」。
杜布林德告訴德國媒體「週日世界報」（Welt amSonntag）：「這代表德國必須隨時重視遭遇攻擊的風險。」
他補充道，「針對我國的攻擊計畫已清楚可辨」，德國的基礎建設、民眾及機構均面臨風險。
路透社要求德國內政部提供更多細節，但未立刻獲得回覆。
近年來，德國發生多起攻擊事件。
其中一起重大案件發生在2024年耶誕節前幾天，當時一名沙烏地阿拉伯醫師駕駛租來的BMW，在東部城市馬德堡（Magdeburg）歷史悠久的耶誕市集衝撞人群，造成6人喪生、數百人受傷。這名醫師上個月被判處終身監禁。
2024年發生的另一起事件中，一名受激進組織「伊斯蘭國」（IS）啟發的敘利亞公民，在西部城市索林根（Solingen）建城慶祝活動期間持刀傷人，導致3死10傷。德國法院去年判決此人有罪。
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