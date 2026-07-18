捷克議員籲眾議長取消訪中 要求發布中國大陸旅遊警示

近期一名捷克公民在中國遭到拘留，捷克參議院外委會主席費雪（Pavel Fischer）呼籲眾議長岡村富夫（TomioOkamura）取消訪問中國的計畫。前外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavský）則批評，捷克外交部應發布赴中旅遊警示。

一名捷克公民因「涉嫌危害國家安全」在中國遭拘留，此案正值捷克眾議院議長岡村富夫將訪問中國之際。岡村富夫將於19日至25日率領約40人的代表團訪問中國，當中包括外交部副部長與企業界人士，此行目的為促進捷中雙邊經濟合作及觀光旅遊發展。

捷克參議院外交、國防與安全委員會主席費雪16日在社群平台X上表示，該名捷克公民是應中國官方邀請前往中國，協助機場雷達設備的認證工作，卻遭到逮捕。

費雪表示，由於近日發生捷克公民在中國遭拘留事件，捷克外交部應發布赴中國旅遊警示。「外交部必須提醒捷克公民，即使是應北京官方邀請前往中國的人，也可能面臨非法拘留的風險。」

費雪強調：「眾議長岡村富夫應取消此次訪問中國的行程，並與總理、外交部長與總統協調採取強硬立場。現在正是重新建立捷克外交政策密切協調機制的時候。」

捷克外交部15日證實，確有一名捷克公民遭中國拘留，目前捷克駐北京外交官已與其保持接觸。岡村富夫則表示，這起拘留事件並不在其訪中議程之內，也不足以成為取消訪問中國的理由。

外界懷疑，中國當局拘留這名捷克公民，是為了向捷克政府施壓，以促成一名在捷克因涉嫌從事間諜活動而被起訴的中國記者楊藝明獲釋。

捷克前外交部長、現任在野黨人民民主黨（ODS）眾議員利帕夫斯基批評，無論是今年1月捷克拘留楊藝明後，還是6月底捷克商人在中國遭拘留後，外交部都未對赴中國旅行發布正式警示；然而，對高風險國家發布旅遊警示，向來是外交部的慣例。

利帕夫斯基說：「如果真的如外界所說，中國拘留捷克公民是為了拿來交換一名中國間諜，那麼政府至少應該告知捷克公民，前往中國存在風險，因為你可能成為人質。但政府至今沒有這樣說。」

對此，外交部長馬欽卡（Petr Macinka）在捷克電視台上說：「完全沒有理由修改赴中國的領事旅遊建議。這件事與一般觀光毫無關係，只是一宗獨立個案，我們會持續關注。」