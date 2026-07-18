伊拉克總理訪美帶回48項協議 中東戰火下拚重振經濟

伊拉克總理柴迪辦公室今天表示，在他訪問美國期間，伊拉克與多家美國企業簽署48項協議或締結夥伴關係，其中許多集中在石油與天然氣領域。

法新社報導，油藏豐富的伊拉克一直致力於擺脫數十年的戰亂與動盪，但是依然飽受基礎設施落後、公共服務失靈、管理不善以及貪腐猖獗之苦。

自從中東戰爭導致石油出口中斷、收入銳減後，伊拉克急需經濟振興。

柴迪（Ali al-Zaidi）的媒體辦公室指出：「伊拉克與美國公私部門實體之間一共簽署48項協議、諒解備忘錄、合作協議和夥伴關係宣言。」

協議內容涵蓋「石油部、電力部與埃克森美孚（ExxonMobil）、KBR公司（KBR）、奇異維諾瓦（GE Vernova）、殼牌（Shell）及哈里伯頓（Halliburton）等企業的合作和夥伴關係」，以及多項涉及興建聯通伊拉克、敘利亞間大型原油管線的協議。

伊拉克也跟主導全球衛星通訊產業的星鏈（Starlink）簽署協議，計劃將其服務引進國內。

美國總統川普14日在白宮會晤時公開讚揚柴迪是「冠軍」。

川普否決另1名候選人後，企業家出身的柴迪今年在美方支持下上台。他誓言將振興伊拉克脆弱經濟，並且解除在伊拉克境內多次攻擊美國設施的親伊朗武裝團體的武裝。

長期以來，伊拉克在盟友美國與鄰國伊朗兩大勢力之間如履薄冰地求取平衡。