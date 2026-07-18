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兩關關係日益緊密！北韓外長崔善姬訪問俄羅斯 將與拉夫羅夫會談
俄羅斯外交部宣布，北韓外交部長崔善姬將於今天抵達莫斯科，她要和俄國外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）進行會談。
法新社報導，俄羅斯外交部表示，崔善姬應拉夫羅夫之邀，預計7月18日抵達俄國進行正式訪問。
俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，平壤和莫斯科當局的關係就日益緊密。
北韓已經支援飛彈、彈藥與大量官兵協助俄國軍隊在烏克蘭作戰，分析家指出，莫斯科也正向平壤當局提供財政援助、軍事技術、糧食及能源。
北韓領導人金正恩今年4月曾允諾，要幫助俄羅斯贏得這場「神聖」戰爭。
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