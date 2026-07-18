兩關關係日益緊密！北韓外長崔善姬訪問俄羅斯 將與拉夫羅夫會談

在狹小的計程車車廂裡，每天都上演社會學觀察。對於閱人無數的日本計程車司機兼物流作家二階堂運人來說，後座像是面照妖鏡。人們對富豪的想像，通常停在炫耀性的符號：招搖的logo、名車腕表，或是付帳時豪氣拋下一句「不用找了」。二階堂在長年的乘務經驗中發現，真正殷實的富裕階層，在後座展現出來的行為往往與世俗認知大相逕庭。

2026-07-18 10:30