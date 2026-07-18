巴紐片面宣布關閉我代表處 美國務院：北京對台恫嚇又一例

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）日前重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，美國國務院17日對此表示深感關切，並指控這是北京方面又一次對台的恫嚇行動。

特卡琴科日前發布聲明，內容重申一中政策，計畫關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處，他還提到今年是巴紐與中國建交第50年。

聲明指出，巴紐政府宣布，立即停止「中華台北經濟辦事處（台灣）」在該國的運作，並關閉其在巴紐境內的實體辦公據點。

聲明表示，這項決定是依據國家執行委員會決議做出；根據該行政命令，於巴紐司法管轄範圍內，「中華台北」的實體存在將不再獲得承認，也不再被視為必要。

對此，我外交部表示，不接受巴紐政府片面宣布的決定；我駐巴紐代表處將持續維持正常運作，並依相關規範維護我國權益及提供國人必要服務。

美國國務院發言人17日表示，美方對於巴布亞紐幾內亞單方面下令關閉台灣位於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處一事深感關切。

該發言人指出，台灣是可靠、理念相同的民主夥伴，而台灣與全球各地建立的關係，為這些國家的公民帶來巨大的好處，這也包括巴布亞紐幾內亞。

國務院發言人表示，這是北京方面針對台灣及其全球支持者發動恫嚇行動的又一個例證，並認為，北京此舉破壞各國選擇與台灣結為夥伴的主權決定，並威脅到國際的和平與繁榮。