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香港國安法觸發緊急狀態6年後 美國決定不再延長

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

美國決定不再延長因認定中國對香港實施強硬「香港國安法」所帶來威脅而宣布的國家緊急狀態，顯示華府可能恢復對這個金融樞紐的優惠貿易待遇。

法新社報導，美國財政部今天證實，川普首次擔任總統期間於2020年7月宣布的緊急狀態已經終止。

中國商務部發表聲明，對此表示歡迎，稱美方此舉是「落實雙方經貿會談共識的重要一步」。

2020年，川普因中國加強控制香港，取消香港享有的優惠貿易待遇並宣布國家緊急狀態。他在行政命令中指出，中國削弱香港自治的行動對美國國家安全構成「異常且重大威脅」。

此後，白宮每年都延長這項行政命令，直到今年為止。

中國商務部表示，華府近日已向北京確認，這項行政命令將於今年終止。美國財政部未立即回應置評請求。

香港特區政府發言人表示，港府注意到美國政策出現「正面轉變」，並期待雙方恢復「正常的經濟與貿易往來」。

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