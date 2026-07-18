解密文件！川普控中國竊美選民個資 阻他2020年連任

聯合報／ 記者陳熙文廖士鋒、編譯茅毅周辰陽陳韻涵／綜合報導
美國總統川普十六日晚間在黃金時段發表全國演說，指控中國大陸長期駭進美國選務系統，竊取選民資料。歐新社
美國總統川普十六日晚間在黃金時段發表全國演說，指控中國大陸長期駭進美國選務系統，竊取選民資料。歐新社

美國總統川普十六日晚間九時（台灣時間十七日上午九時）在白宮東廂發表廿五分鐘的全國演說。他指稱，若一國不能有公平且誠信的選舉，將無法偉大，現行的美國選舉制度嚴重不符標準。他並引述白宮同日公布的一批解密文件，指控中國大陸「拚老命」想阻止他二○二○年連任成功。

川普先強調美國經濟強勁，接著帶到選舉議題。他呼籲民眾上白宮官網查閱最新公布文件，公布文件並非旨在削弱民眾對美國選制信心，而是希望揭露漏洞且修正，重建公眾信任。

點名中國 非法取2.2億筆資料

川普指控中國涉入「史上規模最大的選舉資料事件」，中國非法取得約二點二億筆美國選民資料，包括姓名、地址、電話號碼、政黨傾向及政治立場等。他指控中國自二○二○年起就購買、竊取和駭入美國選民資料，資訊顯示中國希望他輸掉大選，「因為對方知道，我早就看破他們的手腳」。

川普說，根據最新解密文件，中國過去幾年展開大規模的選舉資料侵害行為，這導致一場空前的選舉安全噩夢，中國甚至專門指派一個小組利用這些資料。有鑑於此，川普呼籲美國國會必須通過他力推的「保障美國選民資格法案」。

川普聲稱，美國情報單位發現共十八個州、數千萬名選民的資料已被中國購買、竊取或駭入；另有資訊顯示，中國還參與其他的選舉相關活動，除了削弱他第一任的施政，並影響他二○二○年尋求連任的競選活動。

中國大陸外交部發言人林劍昨在例行記者會表示，這早已被證明是無稽之談，中方歷來堅持不干涉內政原則，沒興趣也從未干涉美國大選；敦促美方反躬自省，停止無端抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事。

另外，川普幾乎沒提到二月底開戰的美伊戰爭，相關的僅以下三句：「我們（美國）擁有遠比全球任何國家和地區更加雄壯威武的軍隊。在我第一任內一手打造，不幸的是，我們現在被迫動用這支軍隊。美國在伊朗大獲全勝，各位很快會看到（我們）努力的成果」。

外界認為 對中政策沒有轉變

對此，路透十六日報導，川普這場演說恐使美中脆弱的貿易休兵局面雪上加霜。但中國也可能以平常心看待。知情人士說，這場演說被解讀為川普旨在為美國國內的政治目的服務，並非他的對中政策方向出現轉變。川普也未提到任何為此懲罰中國的言論，這可能讓北京做出較克制的反應。

香港南華早報十六日引述美國智庫中美研究中心研究員古普塔報導，這場演說是川普的國內政治操作，而非美中關係的重大轉變；這是川普的「最後一搏」，試圖利用境外敵對勢力的論述，推動目前在國會缺乏足夠支持的保障美國選民資格法案；中國不太可能將這場演說視為重大發展，台灣、出口管制與關稅等議題，對塑造中美關係的重要性高得多。

為習鋪路 陸副外長下周赴美

此外，南早十六日引述知情人士報導，中國大陸外交部副部長馬朝旭預計下周赴華府，可能為中國國家主席習近平九月訪美做準備工作；馬朝旭也很可能前往佛州邁阿密，當地預定十二月舉行廿國集團（G20）峰會，顯示習近平屆時可能出席；如此一來，習近平今年將兩度訪美。該報導說，馬朝旭此行將讓習近平訪美的可能性增加。

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