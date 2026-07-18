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撤換防長惹議 澤倫斯基任命安全局代局長 兼代防長
僅就任烏克蘭國防部長半年的費多羅夫十五日被總統澤倫斯基撤換引發爭議。澤倫斯基十六日在社媒Ｘ發文說，已任命烏克蘭安全局（ＳＢＵ）代理局長赫馬拉兼任代理防長，繼續推動國防改革。
澤倫斯基還在該發文說，在完成相關法律程序後，他將提請國會通過由赫馬拉接任防長。路透報導，烏克蘭國會下次開議將是八月十八日。
澤倫斯基並稱讚赫馬拉在許多方面擁有廣泛經驗，在運用科技的戰鬥行動上，赫馬拉擁有的經驗在烏克蘭也前無古人，「這也正是我們在這場戰爭期間，在國防上應該聚焦的作為」。
烏克蘭國會十六日通過澤倫斯基提名的國家石油天然氣公司總裁科列茨基出任總理。
科列茨基同日就任後提出新內閣閣員名單，隨即也獲國會通過，但不包括屬總統職權的防長及外長。
在費多羅夫被撤換後，負責烏軍無人機作戰的烏克蘭空軍副司令葉利扎洛夫也請辭抗議，費多羅夫十六日還砲打烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基，指控瑟爾斯基製造國家分裂。
法新社十六日報導說，當前烏克蘭領導高層的內訌，令烏克蘭的抗俄戰爭陷入不確定性。現在也是烏軍過去幾月最占優勢的時刻；烏軍持續頻頻以無人機空襲俄羅斯的石油和軍事設施，使俄國出現燃油短缺。
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