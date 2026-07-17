烏撤換防長惹議 基輔民眾連2天集會聲援費多羅夫

烏克蘭政府人事異動持續引發爭議，數百名基輔民眾今天連續第2天走上街頭，聲援遭免職的國防部長費多羅夫，要求總統澤倫斯基撤回決定。

面對輿論壓力，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於16日與來訪的英國首相施凱爾（Keir Starmer）舉行聯合記者會時表示，已聽到民眾訴求，將重新考量相關決定。

集會進入第2天，數百名民眾聚集在總統辦公室幾百公尺外的國家歌劇院一帶抗議，警方在周邊架設鐵絲網並加強警戒。示威群眾手持「費多羅夫（Mykhailo Fedorov）是國防部長」、「（總司令）瑟爾斯基（Oleksandr Syrskyi）要辭職」等標語，高喊口號並齊唱國歌，現場秩序大致和平，但氣氛熱烈。

參與者以年輕人居多，也有長者及攜帶幼童的家庭到場聲援。民眾迪馬（Dima）接受中央社採訪時表示，澤倫斯基原以為撤換費多羅夫的決定阻力最小，但「這是他做過最糟糕的決定」。

迪馬認為，瑟爾斯基代表「蘇聯舊體制」，將人民視為可犧牲的資源；費多羅夫則重視科技與改革，推動無人機發展，希望改變烏克蘭，因此他支持的不只是個人，而是兩種不同治理方向。

他說，這次集會讓他想起12年前的獨立廣場運動，「我們無法投票，所以只能透過集會表達意見」。他並表示，費多羅夫過去建立政府數位平台Diia、推動政府文件電子化，已證明具改革能力；俄羅斯支持者對費多羅夫遭撤換表達歡迎，「正好證明這項決定有多糟」。

另一名示威者奧克薩娜（Oksana）表示，軍中友人都肯定費多羅夫推動無人機採購的效率，因此得知他遭免職時十分震驚。她說，自己上午9時便抵達現場，甚至請假參與集會，「因為這件事對我、我的家人和朋友都非常重要」。她表示，公民表達意見已深植烏克蘭社會，「現在國家有兩條戰線，一條是前線，一條是公民社會，每個人都在盡自己的責任」。

民眾加布里埃爾（Gabriel）說，費多羅夫具前瞻視野，知道如何幫助烏克蘭在戰爭中取得優勢，「我們相信他正在做正確的事情」。

另有一名不願具名的示威者表示，瑟爾斯基上任後未充分重視官兵生命與權益，在艱困戰況下仍要求部隊堅守陣地，並質疑他未積極處理媒體日前揭露第425獨立突擊團疑似虐待士兵事件。

費多羅夫昨天召開記者會坦承，曾向澤倫斯基建議撤換瑟爾斯基。根據烏媒NV報導，他表示澤倫斯基無意更換瑟爾斯基，儘管雙方在軍事改革方向存在歧見，仍希望合作；但他也指控瑟爾斯基阻撓改革，拒絕正視軍方決策缺乏問責及管理失當等問題，「與其思考如何以非對稱方式擊敗俄羅斯，他想的是如何分裂這個國家」。

35歲的費多羅夫今年1月出任國防部長，此前擔任數位轉型部長，因推動無人機發展及國防數位化廣受支持。自15日晚間傳出遭撤換消息後，支持者已連續2天集會聲援。目前由代理國家安全局局長赫馬拉（Yevgeniy Khmara）兼任代理國防部長。