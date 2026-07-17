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魯比歐將赴菲出席區域外長會議 預計與王毅討論川習會

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導
美國國務卿魯比歐19日將前往馬尼拉，出席亞太區域外長會議，預計將與中國外交部長王毅會面。 美聯社
美國國務卿魯比歐19日將前往馬尼拉，出席亞太區域外長會議，預計將與中國外交部長王毅會面。 美聯社

美國國務卿魯比歐19日將前往馬尼拉，出席亞太區域外長會議，預計將與中國外交部長王毅會面，為中國國家主席習近平與美國總統川普可能於9月舉行的峰會作準備。

路透社報導，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（SergeiLavrov）預計下週也將前往馬尼拉，參加東南亞國家協會（ASEAN）11個成員國參與的系列會議，與會者還包括中國外長王毅，以及來自日本、澳洲、加拿大和英國的部長。

美國國務院表示，魯比歐（Marco Rubio）19日將前往馬尼拉，出席東協擴大外長會議、東亞高峰會外長會議，以及東協區域論壇外長會議。

國務院指出，魯比歐還將會晤來自印太地區國家的政府高層官員。

國務院在聲明中說：「國務卿的訪問推進美國一項明確的優先要務：一個自由開放的印太地區，為該地區和美國人民帶來安全、保障與繁榮。」聲明中還說，魯比歐也將藉由這次訪問深化美菲夥伴關係。

美中雙方迄今尚未確認兩國的外交首長是否會在論壇期間會面，儘管外界普遍預期兩人將會面，且兩國外長過去也曾利用這類場合會晤。

分析人士指出，魯比歐與王毅的會晤可能將聚焦籌備川普與習近平今年的第二場峰會，川習兩人先前於5月會面。川普曾表示，習近平將於9月底訪問美國。

王毅 川習會 魯比歐 東協 習近平

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