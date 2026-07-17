「北方之王」柏南當選英國工黨黨魁 接任首相前夕矢言抗衡改革黨

有「北方之王」稱號的英國政壇老將柏南今天當選執政黨工黨黨魁，預計於本月20日成為英國10年來第7位首相，他矢言阻止具民粹色彩的英國改革黨崛起。

路透社報導，柏南（Andy Burnham）在工黨今天舉行的特別會議上表示，他已準備好執政，且將致力為「所有身處被遺忘角落」的民眾帶來希望。

柏南之所以被稱為「北方之王」（King of theNorth），正是因為他在擔任大曼徹斯特（GreaterManchester）市長期間，堅定捍衛地方利益。

他對滿屋的工黨國會議員與黨內高層指出：「我們團結一致，而我們要把這份因團結凝聚的力量，用來服務那些長久等待政治重新帶來希望的人民與地方。」

他說：「各位，這正是我們要做的事情，我們要把希望還給他們。」

柏南也向預計20日卸任的首相施凱爾（Keir Starmer）致敬，屆時外界將急於了解他的內閣名單及施政方向。

儘管柏南承諾要為感到「被遺忘」的地方帶來希望，外界仍不清楚他將如何治理國家。

自柏南上月贏得英格蘭西北部國會選區梅克菲爾德（Makerfield）的補選，睽違9年重返國會以來，他只發表過一次演說。

柏南在那場演說中概述了部份內政議程，強調他希望把權力從倫敦下放到英國各地，實現歷來「最大規模的權力重新平衡」。他認為此舉將能降低社會不平等，並安撫日益轉向英國改革黨（Reform UK）的「被遺忘社群」的心中怒火。

柏南傳達的訊息贏得工黨國會議員支持，因為他們擔憂自己將在下次國會大選（最遲需於2029年8月15日舉行）失去席位，輸給脫歐倡議人士法拉吉（NigelFarage）領導的英國改革黨，該黨近幾個月來在民調保持領先。

不過，近幾週傳出法拉吉接受富裕金主資助的消息，多少讓英國改革黨形象蒙塵，或許為柏南提供了重振工黨聲勢的機會。