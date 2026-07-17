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泰國啤酒餐廳大火33死 全國稽查娛樂場所安全

中央社／ 曼谷17日專電

泰國曼谷12日深夜發生啤酒餐廳大火，已造成33人死亡、逾70人受傷，悲劇發生後，政府展開全國性稽查行動，檢查各地的娛樂場所安全設備，重點包括緊急出口、滅火器、緊急照明及建築材料等是否符合安全規範。

這起泰國近年來最嚴重的娛樂場所火災，促使全國展開娛樂場所安全稽查。從普吉島、清邁到孔敬府（Khon Kaen）及合艾（Hat Yai）等，各地政府陸續稽查酒吧、餐廳及其他娛樂場所。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，普吉府要求業者移除易燃裝飾物，並確保逃生出口保持暢通、可立即開啟；清邁府則計畫檢查220多家場所，並研議建立以顏色區分的消防安全評級制度，讓民眾可依安全等級選擇消費場所。

其他城市如孔敬、呵叻府（Nakhon Ratchasima）及合艾等地也同步加強稽查，檢查重點包括逃生動線、緊急標示及員工應變能力。

當局希望藉由全國稽查避免悲劇重演。而火災事發地曼谷已有3家業者經稽查後，遭勒令停業或限期改善。

民族報（The Nation）16日報導，曼谷市長查察（Chadchart Sittipunt）下令全市50個行政區全面稽查酒吧、娛樂場所及類似營業場所的安全設備與相關措施，同時查核營業執照及建築用途是否符合規定。

稽查至今，已有3家業者遭勒令停業或限期改善。其中，巴吞旺區（Pathumwan）一處場所因涉嫌無照經營酒吧、逃生出口遭阻塞且未設置逃生標示，被勒令立即停業。

另有場所因未取得相關許可，卻提供現場演唱及卡拉OK服務而遭停業。還有一家業者因持續提供現場演出，被要求7天內停止未經許可的娛樂活動。

曼谷市政府透過臉書表示，對於違規或消防安全不合格的場所，將依法立即採取行動，完成改善前不得恢復營業。

曼谷市府已同步向各企業發出指令，要求業者在30天內完成改善，期滿後將再次檢查，確認所有場所均符合安全標準，以恢復民眾信心。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

泰國 曼谷 清邁

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