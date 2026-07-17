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泰國曼谷啤酒餐廳惡火33死 鑑識顯示多數死者吸濃煙致命

中央社／ 曼谷17日綜合外電報導
泰國首都曼谷一家啤酒餐廳最近發生大火，33名罹難者的驗屍工作已全數完成，警方鑑識人員今天告訴法新社，多數罹難者吸入濃煙致死。 歐新社
泰國首都曼谷一家啤酒餐廳最近發生大火，33名罹難者的驗屍工作已全數完成，警方鑑識人員今天告訴法新社，多數罹難者吸入濃煙致死。 歐新社

泰國首都曼谷一家啤酒餐廳最近發生大火，33名罹難者的驗屍工作已全數完成，警方鑑識人員今天告訴法新社，多數罹難者吸入濃煙致死。

法新社報導，這場大火12日晚間發生於曼谷頗受歡迎的啤酒餐廳Rong Beer Na Lat Phrao，事發時火勢迅速吞噬整個場所。

泰國皇家警察法醫學研究所所長威倫（Wiroon Supasingsiripreecha）表示，驗屍結果顯示，有27名罹難者吸入濃煙後，一氧化碳及氰化物中毒死亡。

他告訴法新社，火災會產生這些氣體，人體吸入後，會阻礙氧氣進入血液，最終導致死亡。若大量吸入，可能在4分鐘內致命；其餘6名罹難者則因嚴重燒傷，送醫後不治。

泰國當局表示，截至今天，死亡總數仍為33人，另有77人受傷。

餐廳老闆在火災發生後立即被送進加護病房，但目前尚不清楚他是否仍在住院治療。

曼谷警察局長暹（Siam Boonsom）昨天表示，調查人員發現的證據顯示，該場所未經許可使用高壓電，可能是引發火災的因素之一。

火災發生後，警方與曼谷市政府表示，將在一個月內檢查首都全市1000家娛樂場所。迄今，官員已下令暫時關閉3家酒吧，原因是未符合安全標準。

泰國在衛生與安全法規的作法長期引發關切，尤其是在酒吧和夜店方面。

2009年新年慶祝活動期間，曼谷珊迪卡（Santika）夜店遭大火吞噬，造成67人死亡，超過200人受傷。

一名建築安全專家稍早告訴法新社，該餐廳似乎缺乏應付大批人潮及現場音樂活動所需的安全措施。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

曼谷 泰國 火災 餐廳

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