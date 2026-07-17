快訊

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

黃大煒離世後遭爆「三人行」 製作人好友心疼駁斥、Polo發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

川普拋陸介選論調 陸外交部冷回無稽之談：沒興趣干涉美大選

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
美國總統川普在全國演說講話中拋出大陸干預2020年美國大選論調。 路透社
美國總統川普在全國演說講話中拋出大陸干預2020年美國大選論調。 路透社

針對美國總統川普在講話中拋出大陸干預2020年美國大選論調，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表示，這早已被證明是無稽之談，「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。

林劍說，美方的有關說法純屬無中生有、惡意抹黑，早已被證明是無稽之談。「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。他表示，相反是誰動輒干涉別國內政，長期無差別監控全球各國政府、企業、普通民眾，大規模竊取他國公民的數據，「國際社會看得清清楚楚」。

林劍稱，「我們敦促美方反躬自省，停止無端抹黑中國，不要在選舉中拿中國說事，多做有利於中美關係的事」。

而就美國國土安全部表示，將縮短允許持留學生簽證在美停留的期限，外國媒體工作者的停留許可期限也將受到限制。林劍對此評論，美方對人文交流設限不符合任何一方的利益。「對美方針對特定國家採取的歧視性做法，中方堅決反對」。美方的新規嚴重違背了中美2021年達成的媒體問題三項共識，嚴重影響大陸媒體在美的正常工作。

他指出，「中方要求美方立即撤銷對中國記者的歧視性政策，切實保障中國記者在美的合法權益。中方保留採取對等反制措施的權利」。

大陸外交部發言人林劍17日稱大陸沒興趣干涉美國大選。圖為林劍先前主持記者會。歐新社
大陸外交部發言人林劍17日稱大陸沒興趣干涉美國大選。圖為林劍先前主持記者會。歐新社

川普 美國大選 美國 北京

延伸閱讀

川普指大陸2020年干擾美總統選舉 中方：沒有興趣也從未干涉

川普指控中國操弄2020選舉：他上台對中不利

「不希望我當選」川普控中國2020起竊2.2億美選民資料

川普指控北京干預2020大選 陸使館駁斥

相關新聞

川普拋陸介選論調 陸外交部冷回無稽之談：沒興趣干涉美大選

針對美國總統川普在講話中拋出大陸干預2020年美國大選論調，大陸外交部發言人林劍17日在例行記者會上表示，這早已被證明是無稽之談，「中方歷來堅持不干涉內政原則，沒有興趣，也從未干涉美國大選」。

丕優：25國對中國好感超過美國 20年首見 對習近平信心勝川普

美國無黨派智庫丕優研究中心（Pew Research Center）最新調查顯示，該中心首度記錄到全球許多國家對中國的觀感優於美國，多國對中國的好感度更升至歷來最高；在36個受訪國家中，有25個國家對中國抱有好感的人數，多於對美國抱有好感的人數，是該中心自2002年起追蹤全球對中美觀感，逾20年來首次有此結果。研究同時顯示，許多國家對中國國家主席習近平的信心，得分高於美國總統川普。

澤倫斯基突撤換上任半年有功防長 烏人罕見反政府示威

英國BBC報導，烏克蘭總統澤倫斯基15日宣布撤換上任半年的國防部長費多羅夫，烏國多個城市16日爆發抗議，反對澤倫斯基的決定。烏克蘭媒體指出，原因包括國防部與軍方高層關係緊張、動員成效不彰等。分析家則說，費多羅夫的軍事採購改革威脅到國防承包商利益，澤倫斯基可能認為無人機計畫成功使費多羅夫人氣高漲，帶來政治威脅。

俄核廠總工程師遭烏無人機襲擊亡 歐洲電價恐飆漲

隨著歐洲最大核電廠——札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia Nuclear Power Plant）總工程師雅科夫列夫（Alexander Yakovlev）日前遭遇烏克蘭無人機襲擊身亡，該地區的核安疑慮再度急遽升溫。俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）負責人已證實此項消息，聯合國國際原子能總署（IAEA）隨後發表譴責，這類攻擊不可接受，嚴重威脅核安全，但沒有具體提及烏克蘭。

阿根廷慶功這舉動踩政治紅線 FIFA評估開罰

世界盃15日四強賽，阿根廷淘汰英格蘭後，阿根廷球員在球場高舉白底黑字布條，上面寫著「馬維納斯群島(福克蘭群島)是阿根廷的」。英國首相府發言人16日表示，英國或許贏不了世界盃，但「福克蘭群島絕對是我們的」。

日相高市內閣支持率 民調首跌破50% 這年紀族群最明顯

日本時事通信社16日公布的民調顯示，日相高市早苗率領的保守派政府支持率為49%，自去年10月上台以來，首度跌破五成。其中，60多歲民眾的支持度下滑最為明顯。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。