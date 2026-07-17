北韓批美韓聯合軍演升級 指責南韓為美國傀儡

美國與南韓最近舉行聯合軍演，北韓官方媒體今天指稱南韓是美國的「傀儡」，一旦區域內發生任何「難以逆料的升級情況」，韓美雙方都要負責。

法新社報導，「環太平洋軍演」（RIMPAC）上週於夏威夷舉行，首次由南韓海軍擔綱指揮海上部隊。根據官方網站，今年共有約30個國家參與，包括日本、加拿大與澳洲。

「環太平洋軍演」被譽為全球最大規模的國際海上軍演，每兩年舉辦一次。

北韓中央通信社（KCNA）報導：「南韓傀儡軍隊以主要角色參演...軍事勾結是越來越公開了」，所指的是近期南韓與日本軍事合作增強，以及南韓與北大西洋公約組織（NATO）的關係深化。

北韓於2025年4月曾指稱南韓為「傀儡」，當時南韓一架軍機在兩韓邊界上的江原道山區訓練時，兩具空的燃油箱與兩套裝有實彈的機槍莢艙意外脫落。如今事隔一年多，北韓再次以傀儡相稱。

北韓中央通信社指出，「環太平洋軍演」不僅是「針對假想敵的例行演練」，實際上還是美國及其盟友針對印太國家的戰爭威嚇。

北韓官媒說：「究竟是哪些勢力在動搖世界和平與安全根基，事實已很明顯，而若未加防範，朝鮮半島及區域內恐怕會發生不願見到的局面。」

這家官媒更批評美韓聯合海軍中的陸戰隊演習，稱美國兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex） 模擬演練「深入敵後滲透」。

北韓正在推動海軍現代化；7月初北韓中央通信社報導，領導人金正恩視察新型5000噸驅逐艦「姜健號」（Kang Kon）上的戰略巡弋飛彈發射與武器系統測試。