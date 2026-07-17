日本通過設立國旗損壞罪法案 在野批限縮言論自由

在日本本屆國會會期即將結束之際，參議院今天上午召開全體會議，正式通過設立「國旗損壞罪」法案。

綜合日本「朝日新聞」、TBS電視台、「產經新聞」、共同社等日媒報導，法案內容規定，若以「使人產生強烈不快或厭惡感的方式」，公然損毀、移除或污損國旗者，將面臨2年以下有期徒刑或20萬日圓以下（約新台幣39820元以下）罰金。

條文規定，不論行為人的意圖或目的為何，是否構成處罰，將「綜合考量行為的外在形式、周遭情況及其他客觀情形後認定」。此外，透過網路直播損壞國旗的行為也包含在處罰範圍內。

受保護的對象僅限於作為國旗使用的「實體物」。動畫、生成式人工智慧（AI）影像，或是兒童餐上插的小國旗，則不在處罰對象之列。

增設「國旗損壞罪」是日本首相高市早苗就任前便一直主張的政策。該立法內容去年10月被納入自民黨與日本維新會的聯合執政協議，此次則由自民黨、日本維新會、國民民主黨及參政黨等4個黨派共同提出法案。

在眾參兩院的審議過程中，立憲民主黨等部分在野黨批評，該法的處罰對象界定模糊，恐有侵害憲法所保障的言論與思想自由之虞。

對此，提案的自民黨則表示，是否構成處罰，不取決於表達的內容，並稱該法「對言論自由的限制程度較小」。

此外，眾參兩院的內閣委員會分別通過附帶決議，明確規定在國旗上書寫政治主張或進行藝術創作不屬於處罰對象，同時要求政府擴大宣導該法的宗旨，以避免產生寒蟬效應。

在侵害思想及言論自由的疑慮仍未消除之際，「國旗損壞罪」將於近期公布，並於公布20天後施行。