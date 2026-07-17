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咽喉要道馬六甲海峽受矚 學者：大國競逐增區域壓力

中央社／ 新加坡17日專電

荷莫茲海峽受衝擊之際，對全球貿易至關重要的馬六甲海峽受關注。新加坡與印尼矢言這條東南亞運輸要道維持「可通行」狀態。學者則分析若大國競逐升溫，周邊國家將承受政治甚至軍事壓力，因此籲國際社會遵守航行自由原則。

伊朗宣布關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）以來，美伊戰事升溫，軍事行動持續阻礙船舶通行。該海峽在戰爭爆發前，約承載全球1/5的石油及天然氣運輸。另一條位於東南亞的海上航道馬六甲海峽（Straitof Malacca）動態也受到關注。

馬六甲海峽是連接印度洋與太平洋最有效率的海上航道，這使其成為中東、歐洲與東亞間貿易活動不可或缺一環。新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎今天接受中央社訪問表示，馬六甲海峽承載全球約1/3的海運活動，包括約30%石油及約20%天然氣運輸，是除荷莫茲海峽之外的重要國際航運要道，其戰略地位隨之提升。

莊嘉穎指出，從地理條件來看，馬六甲海峽航道狹長，一旦有國家或其他行為者刻意干擾，航道相對容易受堵塞。此外，大國也重視這條海上生命線，可能要求自身貨物通行順暢，或在與競爭對手角力時，向周邊國家施壓，「如果大國競逐持續升溫，馬六甲海峽周邊國家就可能會承受相對直接的政治、甚至軍事方面壓力」。

除了地緣政治牽動，海上安全議題同樣受矚。根據「亞洲對付海盜及持械搶劫船隻區域合作協定組織」（ReCAAP）資料，今年上半年馬六甲海峽與新加坡海峽共發生21起船舶武裝搶劫案件，較去年同期減少，但仍占亞洲同類案件約6成，是區域內最受關注的海上治安熱點。

在中東戰爭推升油價令東南亞經濟承壓之際，印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）於7月初與新加坡總理黃循財會談時討論相關議題。普拉伯沃當時表示，印尼與新加坡有意維持馬六甲海峽的自由通行，「我們將持續與馬來西亞及泰國協調，確保馬六甲海峽始終對所有國家開放、安全且可通行」；黃循財則提及這條海峽必須「保持安全、暢通、所有人皆可通行」。

莊嘉穎說，馬六甲海峽沿岸國家發表聲明主要是向國際社會釋出訊號，強調將遵守航行自由原則，不利用馬六甲海峽對任何國家施壓，也希望包括大國在內的各方都能尊重航行自由。

馬六甲海峽位於馬來半島與印尼蘇門答臘島之間，全長約900公里，其中最窄航道僅約2.7公里寬。美國與印尼日前簽署新的國防協議。根據協議，美國軍機獲得更便利進入印尼領空的權限；美國分析人士和前軍事人員曾指出，華府正強化在全球關鍵咽喉要道周邊的部署。

荷莫茲海峽 伊朗 印尼

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