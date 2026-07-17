民意盼愛子天皇沒用！日本國會通過《皇室典範》修正案 維持男系繼承

日本國會參議院17日召開全體會議，通過首相高市早苗優先推動的《皇室典範》修正案，以因應皇族人數日益減少，但完全未觸及女性天皇或女系天皇。專家指出，此次修法與支持女性天皇、期待愛子公主繼位的民意存在落差，加上眾參兩院合計僅審議6個多小時，很可能成為在野黨未來的攻擊重點。

日本皇室當前面臨的問題，不僅是皇位繼承人太少，能執行公務的皇族也愈來愈少。收養舊宮家男性後裔可直接增加皇族人數，又不必改變「男系繼承」原則，正是保守派的主要堅持。

TBS電視與共同社報導，這是《皇室典範》1947年施行以來首次實質修正，允許女性皇族婚後繼續保有皇族身分，並將11個舊宮家中，年滿15歲且未婚，父系血統可一路追溯至天皇的「男系男子」以養子身分迎入皇室。此外，迎入皇室的養子若育有男性後代，該名後代將擁有皇位繼承資格；新制度必要時將每30年檢討一次，皇位「應由屬於皇統的男系男子繼承」條文則維持不變。

此次修改《皇室典範》對日本這個全球最古老的世襲君主制度具有歷史意義，在野黨仍批評高市政權推動修法時未進行充分審議，也指自民黨與執政夥伴日本維新會顯然企圖維持由男性及父系血統繼位的傳統。不過，修正案在10日舉行的眾議院全體會議就以多數贊成票通過；參院表決時，除自民黨與日本維新會外，國民民主黨、公明黨及參政黨也投下贊成票，立憲民主黨、共產黨及令和新選組則反對，修正案最終仍以多數票通過。

共同社5月民調顯示，83.0%的受訪者支持允許女性天皇，反對者則占13.1%。選舉顧問暨政治專家大濱崎卓真撰文指出，各項民調顯示，贊成允許女性天皇及不分性別由長嗣子承占多數，再次凸顯此次《皇室典範》修法以維持「男系男子」為前提，與民意存在落差。

文章認為，此次修法的政黨表決結構，未必與過去的朝野劃分一致。在各項民調持續顯示多數民眾贊成允許女性天皇之際，各黨仍明確選擇維持「男系男子」，可解讀為優先鞏固基本盤中的保守派。另一方面，考量議題的重要性，眾參兩院合計卻僅審議6個多小時，容易留在選民記憶中，可能成為批評「輕視國會」的材料。