烏國防長下台引發街頭抗議 軍方內鬨衝擊戰局

烏克蘭軍方高層正鬧內鬨，力主改革、已遭免職的國防部長費多羅夫今天公開猛烈批評軍方總司令瑟爾斯基；基輔等多個城市爆發大規模示威以力挺防長，總統澤倫斯基則呼籲團結。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）將費多羅夫（Mykhailo Fedorov）免職之後，在今天宣布，他已任命國家安全局（SBU）局長赫馬拉（YevgeniyKhmara）為代理國防部長。

烏克蘭多個城市爆發大規模示威，抗議孚民望的國防部長費多羅夫遭撤換。

費多羅夫上任才半年，負責推動軍事數位化與現代化改革，主導無人機大軍，協助已經打了4年仗、疲憊不堪的軍隊重振士氣。

澤倫斯基與英國首相施凱爾（Keir Starmer）一起出席基輔一場活動時表示：「坦白說，在戰時，總統不該面對這種選擇。」

分析人士指出，澤倫斯基在這個戰爭關鍵時刻，選擇他信任的軍方總司令，而非國防部長。費多羅夫過去擔任「數位轉型部長」表現突出，而受到澤倫斯基賦予重任。

●街頭與國會挺防長

法新社報導，在首都基輔（Kyiv），數百人上街聲援費多羅夫，他們高唱烏克蘭國歌，並揮舞標語牌。

當地媒體報導，除了基輔，在利維夫（Lviv）、敖德薩（Odesa）、第聶伯羅（Dnipro）等多個城市都有抗議活動。

在俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭社會大致上支持澤倫斯基與軍方，但如今街頭出現罕見抗議。

部分國會議員則不想讓費多羅夫去職，而拒絕對繼任人選進行表決。

●內鬨影響戰局

烏克蘭當前的高層內鬨，讓烏克蘭對俄作戰陷入不確定性，而眼下正是烏軍數月以來最占優勢的時刻。

基輔部隊近來大致阻止了俄軍的推進，同時，頻繁地以長程無人機轟炸俄國石油與軍事設施，造成俄國全境燃料危機奏效。

而在費多羅夫下台後，負責無人機作戰的核心人物、空軍副司令葉利扎洛夫（Pavlo Yelizarov）也請辭以示抗議。

一名烏克蘭現役士兵告訴法新社說，基輔的政治混亂，恐怕衝擊戰局。

這名不願透露姓名的士兵表示：「對有些政府來說，撤換部長只是一次政治改組。但對我們而言，這決定了作戰時亟需的無人機是否及時到手，所需裝備能否立即採購。」

●防長砲轟總司令

費多羅夫在被迫請辭後，今天指控軍方總司令瑟爾斯基（Oleksandr Syrsky）在製造國家分裂。

他批評軍方官僚體系遲緩、缺乏彈性，質疑瑟爾斯基領軍下是否有能力擊敗俄羅斯。

他聲稱，瑟爾斯基多月來與他衝突，使用最後通牒方式，逼澤倫斯基讓他下台。

瑟爾斯基則發布聲明，設法平息爭議，他強調自身成績，呼籲「專注於戰爭」。

●為改革得罪既得利益

費多羅夫的支持者則認為，他被撤換其實是因為試圖改革體系、打擊貪腐，而得罪既得利益。

政治分析師奧克提修克（Anatoliy Oktysiuk）說：「他與許多將領、多家無人機供應商意見相左。換句話說，他確實在推動許多有用的改革，但這威脅到某些既得利益。」

他又說，澤倫斯基此次撤換費多羅夫，實際上「讓自己在政治上受損」。